Geithain

Geschlechtergerecht, aber ohne Gendersternchen, Unterstrich und großes I in der Wortmitte: So will die Stadt Geithain künftig kommunizieren. Der Stadtrat beschloss auf seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig, „dass eine einheitliche Schrift- und Sprachregelung als Behördensprache entsprechend des Rates für deutsche Rechtschreibung erfolgt“.

Vorausgegangen war dem nicht nur eine Debatte im Verwaltungsausschuss, sondern auch ein Gespräch verschiedenen Bürgermeistern, sagte Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG): „Wir haben uns abgesprochen, dass wir auf die normale deutsche Rechtschreibung setzen.“

Sensibler Umgang mit der Sprache

Der Rat für deutsche Rechtschreibung habe sich 2019 und 2020 intensiv mit der Thematik der Geschlechterneutralität auseinandergesetzt, so Rudolph. Einer gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Aufgabe könne man aber nicht allein mit orthografischen Änderungen genügen – diese Auffassung des Gremiums vertrete man auch in Geithain.

Unbenommen davon sei ein sensibler Umgang in der Kommunikation, die verständlich und rechtssicher sein müsse. Nachfrage von Sören Petzold (Freie Wähler Narsdorf-Ossa-Rathendorf): „Heißt: Sehr geehrte Damen und Herren...?“ Rudolph bestätigte das.

Bad Lausick bisher zurückhaltend

In Bad Lausick erfolgte eine solche Klarstellung bisher nicht. Aus der AfD-Fraktion des Stadtrates wurden schon im Frühsommer Stimmen laut, die Formulierungen im städtischen Amtsblatt wie „Wähler*innen“ kritisch hinterfragten. Ob das die neue behördliche Sprachkultur der Kurstadt-Verwaltung sei, diese Frage beantwortete Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) bisher nicht.

Von es