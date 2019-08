Geithain

Auf einen Kultur- und Sozialausschuss wird in Geithain künftig verzichtet. So sieht es die korrigierte Hauptsatzung vor, die der Stadtrat am Dienstag Abend bei einer Enthaltung beschloss. Vorgeschlagen hatte das die UWG. Bürgermeister Frank Rudolph, der der UWG angehört, teilt diesen Standpunkt. Das klare Abstimmungsergebnis täuscht allerdings darüber hinweg, dass es im Parlament durchaus Zweifel gab, ob diese Abschaffung sinnvoll ist. Widerstand gab es namentlich aus der CDU-Fraktion.

Sporbert : Jugendarbeit ist wichtiger Punkt

Der Kultur- und Sozialausschuss sollte bei Bedarf tagen, sollte Bürger und Vertreter von Vereinen einbeziehen bei Themen, die die in Geithain gewachsene „kleine Kulturlandschaft“ beträfen, sagte CDU-Fraktionsvorsitzende Gabriele Sporbert: „Die Jugendarbeit ist ein weiterer wichtiger Punkt.“ Außerdem geht es um Schulen, Kindereinrichtungen, die Partnerschaft mit Veitshöchheim. Ihr Fazit: „Wir bürden uns keine große Last auf, wenn wir den Ausschuss drin lassen.“

Rudolph : Ausschuss hat nur beratende Funktion

„Seit ich Bürgermeister bin, hat der Ausschuss zweimal getagt. Dessen Vorsitzende war nicht da, deshalb musste ich einspringen, und die Themen sind danach im Verwaltungsausschuss gelandet. Dort sollten wir sie gleich besprechen“, meinte Frank Rudolph. Das sei effektiver, zumal der Kultur- und Sozialausschuss nur beraten, aber nichts beschließen könne.

Dieser Argumentation konnte Ludbert Schmuck (WVWV) durchaus etwas abgewinnen und sprach deshalb „von gar keiner schlechten Idee“. Kritikwürdig allerdings fand er, dass laut neuer Satzung lediglich der Bürgermeister den Ältestenrat einberufen dürfe: „Das beschneidet die Rechte der Fraktionsvorsitzenden.“ Schmucks Einspruch wurde einhellig stattgegeben.

Große: Neuer Mitarbeiter könnte vieles beackern

Andreas Große (Wählervereinigung Narsdorf-Ossa-Rathendorf) sagte mit Blick auf den Ausschuss, die Stadt wolle doch einen Mitarbeiter für Jugendarbeit und Vereine einstellen; der könnte diese Themen beackern. Diese Stelle, bestätigte der Bürgermeister, befinde sich in der Ausschreibung. Gabriele Sporbert stellte nun den Antrag, den Kultur- und Sozialausschuss nicht zu streichen. Dieses Ansinnen wurde mit zehn Gegenstimmen und zwei Enthaltungen abgelehnt.

Bürgermeister hat nur noch einen Stellvertreter

Künftig hat Geithains Bürgermeister nur noch einen Stellvertreter, genauer: eine Stellvertreterin. Für diese Funktion bewarb sich lediglich Gabriele Sporbert ( CDU). Sie wurde bei einer Enthaltung gewählt. Bisher standen sie und Ludbert Schmuck (WVWV) bereit, um das Stadtoberhaupt im Verhinderungsfall zu vertreten. Frank Rudolph dankte Schmuck für seinen verlässlichen Einsatz in den vergangenen Jahren.

Von Ekkehard Schulreich