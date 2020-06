Stadtrundgang auf den Spuren der Frohburger Renngeschichte

Frohburg

Eigentlich wollte Frohburg in diesem Jahr ganz groß feiern. Schließlich liegt das erste Rennen auf dem Frohburger Dreieck genau 60 Jahre zurück. Doch die Corona-Pandemie machte dem großen Rennsportfest einen Strich durch die Rechnung. Gästeführerin Sabine Raabe bot immerhin einen kleinen Schnupperkurs in Sachen Frohburger Rennsporttradition – sie streifte am Sonntag mit ein paar Interessenten quer durch die Stadt.

23 Zigarrenfabriken standen einst in Frohburg

Und dabei drehte sich nicht alles nur um knatternde Motoren. „ Frohburg hat das Rennen gemacht“, meinte sie mit Blick auf die jüngere Stadtgeschichte. „Einst besaß die Stadt gerade mal zehn Ortsteile, nach den letzten Eingemeindungen, allen voran Kohren-Sahlis, sind es heute 33.“ Und ab dem 19. Jahrhundert verfügte die Stadt mit 23 Zigarrenfabriken und einer florierenden Textildruckerei über eine bemerkenswerte Wirtschaftskraft. „Bettwäsche aus Frohburg fand sich sogar in westlichen Versandhauskatalogen“, verriet Sabine Raabe.

Das war genau die Zeit, als Axel Jäschke über die Frohburger Rennstrecke raste. Der heute 68 Jahre alte Flößberger nahm die Stadtführung zum Anlass, mal wieder seine Strecke zu inspizieren. „Als junger Mann wollte ich hier Motorrad fahren, doch damals hatte ich dafür kein Geld. Und später war ich dann zu alt dafür“, erinnert er sich. Dann wurde das Jahr 1985 für ihn ein ganz besonderes. „Damals kaufte ich mir einen Melkus-Sportwagen, von dem gerade mal 101 Stück gebaut wurden.“ Mit dem Wagen nahm er noch bis vor rund drei Jahren an historischen Rennen teil. „Leider hat das Auto keine Straßenzulassung, deshalb steht es derzeit in der Garage.“

Bis zur Wende waren hauptsächlich DDR-Autos am Start

Im Jahre 1987 habe es „mächtig viel Druck gegeben“, erinnert sich Axel Jäschke. „Die Oberen wollten keine Laien auf die Rennstrecke lassen. Schließlich wurde entschieden, dass wir nicht schneller als 80 Kilometer pro Stunde fahren durften. Letztlich kam ich auf einen Schnitt von 78,5. Ich hatte vorher mit einem Streckenplan genau vorausberechnet, wie schnell ich wo fahren kann.“ Das klappte, er holte sich schließlich den dritten Platz. „Am Start waren fast nur Autos aus DDR-Produktion, einziger Ausreißer war ein BMW.“ Doch mit dem von 1969 bis 1980 gebauten Melkus war man schon damals ein Exot – und ist es noch heute. „Ich war mal in Leipzig auf einem Porsche-Fest. Da wollten alle bei mir mitfahren, der Porsche verblasste dagegen und war plötzlich uninteressant.“

60 Jahre Rennstadt Frohburg: Gästeführerin Sabine Raabe. Quelle: Bert Endruszeit

Stadtführerin Sabine Raabe zeigte ihren Gästen auch die einst genutzte alte Rennstrecke. Axel Jäschke erkannte sofort den „Sprunghügel“ an der Ecke Streitwalder/ Florian-Geyer-Straße wieder. „Der war nicht ganz ungefährlich“, weiß er. „Die Strecke durch die Stadt war nicht das Problem, aber hier hoben die Autos richtig ab.“ Zaungäste gab es reichlich: „1980 schauten beim Rennen 60.000 Besucher zu“, so Sabine Raabe.

Heute werden die Dreieckrennen auf einer moderneren und etwas weiter südlich gelegenen Strecke ausgetragen, das historische Tribünengebäude an der Peniger Straße erinnert an die alten Zeiten. Dort residiert heute der Rennveranstalter „Motorsportclub Frohburger Dreieck“. Doch auch nach 60 Jahren lebt der Rennsport in Frohburg, betont die Stadtführerin. „Und jetzt hoffen alle auf das nächste Rennen, das hoffentlich wie geplant im September stattfinden kann.“ Denn die Tradition müsse gepflegt werden – schließlich hat Gästeführerin Sabine Raabe auch etwas Benzin im Blut. „Im Jahre 1968 habe ich auf einer MZ ES den Führerschein gemacht.“

Von Bert Endruszeit