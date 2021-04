Statt Blumen: Frohburger Bürgermeister sammelt Spenden für die Stadt

Frohburg

Aus Anlass seines Ausscheidens aus dem Amt des Frohburger Bürgermeisters wirbt Wolfgang Hiensch (BuW) um Spenden. Was er mitnichten als unterschwellige Form der Bettelei verstehen will. „Es ist einfach so, die Stadt braucht Geld“, sagt der Mann, der seit dem Sommer 1990 an der Spitze der Stadtverwaltung steht, der in diesem Jahr 65 wird und der sich zum 1. Dezember zurückzieht, wenige Monate vor dem regulären Ende der Wahlperiode. Und die Kommune hat Finanzen umso mehr nötig angesichts der finanziellen Unsicherheiten und Ausfälle in der Konsequenz der Corona-Pandemie.

„Das Spendenaufkommen der Kommune ist stark zurückgegangen“, meint Hiensch mit Blick auf die vergangenen Jahre. Das sei eine allgemeine Tendenz. Ganz anders sei die Bereitschaft zu helfen etwa nach dem verheerenden Brand des Wohn- und Geschäftshauses in der Straße der Freundschaft im Februar gewesen, wo binnen Kurzem größere, aber auch kleine Beträge auf dem von der Stadt eigens eingerichteten Spendenkonto eingegangen waren.

Für fünf Vorhaben erheblicher Finanzbedarf

Der Geld-Bedarf ist groß: Da ist das Empfangsgebäude des Frohburger Bahnhofs, das die Stadt nun nicht verkauft, sondern selbst sichern und sanieren will – unter anderem um Platz für die Verwaltung zu schaffen. Da sind die Kohrener Burgtürme, die aus ihrem Schattendasein herausgeholt werden sollen. Da sind Rittergut und Schloss Prießnitz, die nach jahrzehntelangem millionenschweren Engagement vollendet werden müssen.

Da ist das Sportzentrum Eschefeld, wo ein Kunstrasenplatz den Trainingsbetrieb der Fußballer erheblich verbessern soll. Da ist das Eingangsportal zum Rüdigsdorfer Schwindpavillon, das eine Auffrischung benötigt, die nicht nur Konzertbesuchern und Heiratswilligen zugutekommen würde. – Diese Objekte hat Hiensch ausgewählt als potenzielle Spender-Ziele. „Ich möchte möglichst viele Interessen ansprechen“, sagt er. Und den Fokus auf Dinge lenken, die zumindest mittelfristig angegangen werden sollten.

Durch dieses Tor gehen jährlich Hunderte, um Musik zu erleben, den Park zu besuchen und um zu heiraten. Wolfgang Hiensch will den Zugang zum Schwindsaal aufwerten. Quelle: Jens Paul Taubert

Frohburgs Geschicke sind Herzenssache

Blumen oder Pralinen zum Abschied? Die Frage stellt sich so nicht. Um finanzielle Unterstützung wirbt Wolfgang Hiensch nicht nur im Amtsblatt, den Frohburger Nachrichten. „Ein Schreiben dieses Inhalts geht auch an die vielen Partner, die mich in den mehr als drei Jahrzehnten begleitet haben“, sagt er. Und macht damit zugleich deutlich: Sein Interesse für die Geschicke Frohburgs erlischt keinesfalls schlagartig am 1. Dezember. Viele wissen, dass nicht nur das Schicksal des 1872 eröffneten Bahnhofs ihm eine Herzenssache ist.

Von Ekkehard Schulreich