Stauffenbergstraße in Borna: Einschränkungen für den Verkehr

Borna

Das Unternehmen Städtische Werke Borna Netz arbeitet ab dem 10. Januar am Fernwärmenetz in der Kreisstadt. Dafür muss ein Teil der Stauffenbergstraße halbseitig gesperrt werden, hat die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt.

Zur Errichtung einer neuen Fernwärmeleitung in diesem Bereich wird die Fahrbahn zwischen der Einmündung Leibnizstraße und der mittleren Einfahrt zum Gelände des Landratsamtes halbseitig gesperrt, informiert Rathaussprecher Hans-Robert Scheibe. Während dieser Bauphase kann die Stauffenbergstraße nur in nördlicher Fahrtrichtung – von der Altenburger Straße in Richtung Bahnhofstraße – genutzt werden. Außerdem wird im Baustellenbereich beidseitig ein absolutes Haltverbot (laut Straßenverkehrsordnung ohne „e“, die Red.) eingerichtet, um den Verkehrsfluss sonst gewährleisten zu können.

Arbeiten und Sperrung dauern bis Ende März an

Das Landratsamt ist weiterhin über die beiden nördlichen Zufahrten zu erreichen, so Scheibe weiter. Fußgänger werden gebeten, den Gehweg auf der östlichen Straßenseite (gegenüber des Landratsamtes) zu nutzen. Die Arbeiten in dieser Bauphase sind aktuell bis zum 31. März geplant.

Von LVZ