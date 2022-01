Steinbacher Eigentümer: Keine Lust mehr auf Antennen-Mast und Streit

Bad Lausick/Steinbach

Dass der Bau eines Antennen-Mastes, den die Deutsche Funkturm GmbH in Steinbach plant, für so massiven Gegenwind sorgt, damit hat René Springer nicht gerechnet. Der 50-Jährige betreibt ein Ein-Mann-Unternehmen für rahmenlosen Glasbau dort, wo der Mast möglicherweise bald schon 33 Meter in den Himmel ragt. Denn der Landkreis Leipzig zeigte sich zuletzt entschlossen, auch gegen den Willen der Stadt Bad Lausick – die den Denkmal-Charakter des Ortskerns als Argument nimmt – die Genehmigung zu erteilen.

Springer, der dem Mast-Investor ein kleines Stück Boden verpachtet, hat eigentlich längst keine Lust mehr darauf. Er hat der GmbH schon Ende 2019 den Vertrag gekündigt – was das Unternehmen indes nicht akzeptiert.

Konkursmassen-Fläche sollte Gewerbepark werden

„Der Schornstein auf dem ACZ-Gelände ist viel mehr zu sehen, als es die Antenne sein wird. Daran stößt sich keiner. Außerdem soll der Mast deutlich weiter hinten stehen“, sagt der Mann, der im benachbarten Kitzscher zu Hause ist. ACZ steht für Agro-Chemisches Zentrum, und das versorgte in der DDR-Zeit die Landwirtschaft.

Rund 30 000 Quadratmeter des riesigen Betriebsgeländes in der Ortsmitte, direkt gegenüber des – zusammengefallenen – historischen Gutshofes und des von der Kommune gerade in Teilen sanierten Herrenhauses erwarb Springer vor Jahren aus der Konkursmasse der Firma Morgenstern Lackieranlagen, die nach der Wende aus dem Regalbauer Labeka hervorgegangen war. „Ich wollte aus dem Grundstück eine Art Gewerbepark machen“, sagt er. Einige der Hallen hat er vermietet an Landwirtschaftsbetriebe und kleine Firmen. „Ich zahle pünktlich meine Steuern.“

Das Gelände zu beräumen und in die Substanz in Schritten zu investieren, koste viel Geld, nicht zu vergessen die Bewirtschaftung insgesamt. Die Pacht für die Antennen-Fläche sollte – das war die Idee, die er nicht verwerflich findet – zumindest einen kleinen Beitrag leisten, um diese Ausgaben gegenzufinanzieren.

Blick auf das mehr als 300 Jahre alte Herrenhaus und das ruinöse Gut im Vordergrund. Der Antennen-Mast wäre von der Immobilie mehr als 100 Meter entfernt, weiter, als es die auch in der LVZ veröffentlichte Skizze des Ortschaftsrates zeigt. Quelle: Jens Paul Taubert

Eigentümer: Keinesfalls alle sind dagegen

„Ich weiß nicht, warum man sich derart gegen das Vorhaben sperrt. Die Jugend denkt da anders drüber. Von 5 G sind wir in Steinbach weit entfernt“, sagt Springer, zeigt auf sein Handy: ein Balken, E.

Statt über ihn öffentlich zu reden, hätte er es gut gefunden, der Ortschaftsrat hätte mal mit ihm das Gespräch gesucht. Dass der Mast das Baudenkmal Herrenhaus in seiner Nutzung beeinträchtige, glaube er nicht. Viel gravierender sei das nur noch in Grundmauern vorhandene Gutsareal gegenüber, das den Gesamteindruck erheblich schmälere. Dass diese private Liegenschaft endlich gesichert und neu genutzt werde, darauf sollten die Behörden drängen.

Andererseits: Als die Dächer mehrerer Hallen des Gewerbeparks mit Fotovoltaik bestückt werden sollten, forderte die Denkmal-Behörde ein mehrere Tausend Euro teures Verspiegelungskonzept, um negative Einflüsse auf die geschützte Bausubstanz auszuschließen. Der Denkmal-Aspekt spiele aus behördlicher Perspektive also doch eine Rolle, folgert Springer. Auf Naturschutz-Belange habe bisher aber keiner abgezielt: „Dabei haben wir mindestens drei Schwalben-Arten hier.“

Funkturm akzeptiert Vertragskündigung nicht

Springer, des Streitens müde, sagt, schon 2019 habe er den Vertrag mit der Deutschen Funkturm GmbH beenden wollen, bisher ohne Erfolg. Und falls das Bauaufsichtsamt des Landkreises das Vorhaben demnächst – wie gegenüber der Stadt signalisiert – genehmigt, werde es gewiss auch realisiert.

Die Behörde hatte Bad Lausick unmittelbar vor Weihnachten in Kenntnis gesetzt, die Versagensgründe der Kommune nicht zu akzeptieren. Der Stadtrat hatte deshalb, unterstützt von Ortschaftsrat und Steinbacher Bürgern, sein Nein untermauert. Die gesetzte Frist endete am 28. Januar.

Von Ekkehard Schulreich