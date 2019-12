Steinbacher Kirchgemeinde lebt den Advent

Bad Lausick/Steinbach

24 Türchen öffnen sich in der Weihnachtszeit in Steinbach und Umgebung. Initiatorin Jana Lehmann ist es gelungen, für den lebendigen Adventskalender genügend Mitstreiter zu gewinnen. So ziehen die Bewohner im Dezember von Haus zu Haus und lassen sich überraschen, was hinter jedem Türchen steckt.

Die Pfarrersfrau konnte auf viele Gemeindeglieder in Lauterbach, Kitzscher, Dittmansdorf, Beucha und Steinbach zählen, die jeweils um 18 Uhr für eine halbe Stunde ihr Domizil öffneten. So erlebten die Besucher bereits am 30. November das Sternanblasen an der Kirche in Dittmansdorf bis hin zur Schlossweihnacht am 7. Dezember in Steinbach oder dem Barbaratag bei Familie Reinker in Kitzscher.

Gespräch bei Schnittchen und Glühwein

Am Samstagabend öffnete Familie Herrmann in Steinbach das 21. Kalendertürchen und begrüßte die Besucher mit Geschichte. Schnell versammelten sich die Gäste um die wärmende Feuerschale im Garten und kamen bei Schnittchen und Glühwein ins Gespräch.

Besucherin Renate Raake berichtete, sie habe jeden Tag ein schönes Erlebnis mit nach Hause nehmen können. „Ich sehe in dem lebendigen Adventskalender eine schöne Begebenheit, wo wir in der Gemeinschaft nicht nur täglich etwas Neues erleben, sondern auch besinnlicher miteinander umgehen. Reizvoll ist auch, neue Menschen kennenzulernen. So wurden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen oder vorgelesen“, schwärmt Renate Raake von ihren Erlebnissen. Sie selbst gestaltete am 13. Dezember die heilige Lucia. „Mir war es eine Freude, den Besuchern einen biblischen Einblick in die Legende der heiligen Lucia zu vermittelt.“ Mit einem kleinen Imbiss und Heißgetränken sorgte sie für das leibliche Wohl der Gäste.

Steinbacher nutzen Anregung aus Machern

Für Gerhard Herrmann ist die Gemeinschaft wichtig. „Zudem ist es schön, auf bekannte Gesichter zu treffen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat.“

Jana Lehmann ist angetan von den vielen Begegnungen. „Ich erlebte Besucher und Gastgeber intensiv in Gesprächen, bei denen es nicht nur um die Weihnachtszeit geht. Die Anregung für die lebendigen Kalendertürchen habe ich mir von Konstantin Peisker aus Machern geholt“, gesteht sie.

Der Macherner selbst hat sich einige Ereignisse rund um Kitzscher nicht entgehen lassen. „Es ist die gelebte Gemeinschaft, die mir gefällt und bei der ebenso Nichtchristen willkommen sind“, betont er.

Von René Beuckert