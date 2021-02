Sternsinger sammeln in Borna diesem Jahr weniger Geld

Borna

Bei der alljährlichen Sammelaktion der Sternsinger in und um Borna sind bisher 4859 Euro zusammengekommen. Das ist weniger als vor Jahresfrist, als die Mädchen und Jungen noch in gewohnter Weise durch Borna und andere Orte ziehen konnten, um singend um Spenden zu bitten. Damals lag das Spendenaufkommen höher. „2020 wurden fast 6000 Euro gespendet“, sagt Andreas Schulz, der die Sternsingeraktion in der katholischen Gemeinde Borna ehrenamtlich organisiert.

Segenspäckchen verteilt

In diesem Jahr war vieles anders. So wurden Segenspäckchen in den Briefkästen in Borna, aber auch in Frohburg, Regis-Breitingen, Neukieritzsch und Wyhra verteilt, die auch Hinweise dazu enthielten, wie Spenden möglich waren. Dazu gehörte auch ein Umschlag für Bargeld, der in der St.-Josephs-Gemeinde in der Stauffenbergstraße abgegeben werden konnte, die seit letztem Jahr zur Katholischen Pfarrei Heilige Teresia Benedicta vom Kreuz – Edith Stein in Limbach-Oberfrohna gehört.

Spenden für Kinder in der Urkaine

Die Spenden wurden in diesem Jahr unter dem Motto „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ gesammelt. Hintergrund war die spezielle Situation von Ukrainern, die ihren Lebensunterhalt oftmals in Polen verdienen und dadurch von ihren Kindern getrennt sind.

Spendensammeln am Bornaer Rathaus

Zweimal, so Andreas Schulz, konnten die Spendensammler gewissermaßen normal um Spenden bitten – am Landratsamt und am Rathaus. Gesammelt wurde zudem auch in der evangelischen Emmauskirchgemeinde Bornaer Land.

Vielleicht noch mehr Spenden

Möglicherweise erhöht sich das Spendenaufkommen noch. Die Sternsingeraktion läuft in diesem Jahr bis zum Ende des Monats. Organisator Schulz: „Vielleicht gibt es noch einige Rückläufer.“

Von Nikos Natsidis