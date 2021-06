Stolperstein für Paul Weise wird symbolisch geputzt

Geithain

Symbolische Putzaktion am 28. Juni in Geithain: Der Stolperstein, den Oberschüler im April in Erinnerung an Paul Weise verlegten, wurde seither viermal beschädigt und beschmutzt. Die Projektgruppe der Paul-Guenther-Oberschule und die Initiatoren des Projektes – das Flexible Jugendmanagement des Landkreis Leipzig (FJM) und der Leipziger Verein Erich-Zeigner-Haus – wollen an dem Montagabend ab 19 Uhr den Stein im Fußweg der Eisenbahnstraße 1 b reinigen.

Klare Worte der Initiatoren

„Es handelt sich eindeutig um vorsätzliche Beschädigungen des Steins“, sagt Ulrike Läbe vom FJM. „Den Verursachern geht es nicht darum, einen materiellen Schaden hervorzurufen, sondern um die politische Ablehnung der Erinnerung an einen von den Nationalsozialisten verfolgten Menschen aus Geithain.“

Und Henry Lewkowitz ergänzt: „Auch wenn uns jede Beschädigung von Gedenksteinen fassungslos macht, so führen uns solche Taten doch vor Augen, wie wichtig unsere Arbeit gegen das Vergessen von NS-Verbrechen gerade im ländlichen Raum ist“, so der Geschäftsführer und Zweite Vorsitzende des Vereins. Man hoffe, dass das wiederholte Putzen und das Öffentlichmachen der Schändungen klar mache: „Wir lassen nicht zu, dass Schicksale der NS-Verfolgung verhöhnt oder ihre Gedenkorte missachtet werden.“

Terminwahl zur deutlichen Stellungnahme

Das Putzen des Stolpersteins ist bewusst auf den Montagabend gelegt worden, wenn Kritiker der Corona-Politik, Querdenker und deren Sympathisanten zum Protest-Spaziergang unterwegs sind. „Das Wahren der Erinnerung wird somit zu einer Form des aktiven Gegenprotests gegen eine Bewegung, die Holocaust-Verharmlosungen befürwortet und Vergleiche mit dem NS-Regime für ihre Zwecke instrumentalisiert“, so Lewkowitz. Die Organisatoren laden Interessenten zur Teilnahme an der symbolischen Putzaktion ein.

Lesen Sie auch

Von es