Stolpersteine in Geithain und Bad Lausick: An die im Widerstand erinnern

Bad Lausick/Geithain

Drei Stolpersteine, die an Verfolgte des Nazi-Regimes erinnern, haben Oberschüler am Montag in Geithain und Bad Lausick verlegt. In beiden Städten hatten die Jugendlichen über Monate die Schicksale von Systemgegnern recherchiert und in Form von Faltblättern aufgearbeitet. Mit denen gingen sie daran, Spenden für die kleinen Steine mit in Messing geprägten Lebensdaten einzuwerben.

Ursprünglich sollten die Steine im vergangenen Herbst verlegt werden. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Termine verschoben. Obwohl die Ehrungen nur in kleiner Runde stattfinden konnten, nahmen in beiden Städten interessierte Anwohner und Auswärtige teil.

Lausicker Ehepaar im kommunistischen Widerstand

Die Bad Lausicker Oberschüler hatten in vorangegangenen Projekten des letzten halben Jahrzehnts exemplarisch Menschen, die als Juden, Sozialdemokraten, Zeugen Jehovas oder im Zuge des Euthanasie-Vernichtungsprogramms Unrecht erlitten hatten, gewürdigt. Nun widmeten sich die Heranwachsenden der Klasse 10 a zwei Vertretern des kommunistischen Widerstandes. Erich Otto Baunack und seine Frau Dora waren mehrfach inhaftiert worden. Nach 1945 waren sie als Kämpfer gegen den Faschismus geehrt worden. Vor ihrem letzten Wohnhaus in der Fabianstraße versenkten Mitarbeiter des Bauhofes am Montag zwei Stolpersteine für sie im Fußweg.

Stolperstein-Verlegung in der Bad Lausicker Fabianstraße. Quelle: Jens Paul Taubert

Steine lassen Passanten innehalten

Steine, die Passanten innehalten lassen sollen, sagte Fabienne Fiedler. Sozusagen „mit dem Kopf und dem Herz stolpern. Indem man sich hinunterbeugt, um zu lesen, verbeugt man sich vor den Personen“. Mit der Verlegung ist das Geschichtsprojekt nicht abgeschlossen. Mit der Tochter der Baunacks, Karla Zietmann, treten die Schüler in ein digitales Zeitzeugen-Gespräch. Eine persönliche Begegnung soll folgen, wenn die Corona-Beschränkungen das ermöglichen. „Es ist wichtig, an die zu erinnern, die sich aktiv gegen das damalige Regime wandten“, sagte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Er zollte den Schülern Respekt, aber auch der „engagierten Pädagogenschaft“ der Werner-Seelenbinder-Oberschule.

Die Steine für Dora und Walter Baunack. Quelle: Jens Paul Taubert

Erinnerung an Nachkriegs-Bürgermeister

In Geithain wurde nahe des Bahnhofs an Paul Weise erinnert, der als Kommunist in mehreren Konzentrationslagern eingesperrt war und der in den ersten Friedensmonaten in Geithain als Bürgermeister gewirkt hatte. Der Festakt war besonders berührend für Gertrud Schmidt, Weises Tochter. Die 100-Jährige, die im betreuten Wohnen lebt, ließ es sich nicht nehmen, der Veranstaltung beizuwohnen. Sie sorgte auch für eine kleine Klarstellung: Die Wohnung der Familie befand sich in der Eisenbahnstraße 2, der heutigen Nummer 1 c – nicht 1 b, wie die Schüler annahmen. Ein Jahr lang arbeiteten die Jugendlichen der Paul-Guenther-Schule an ihrem Projekt. Unterstützt wurden sie von Karoline Schneider vom Verein Schweizerhaus Püchau und vom Flexiblen Jugendmanagement. Der Bauhof half bei der Verlegung.

Der Stein für Paul Weise. Quelle: Jens Paul Taubert

Projekte mit Gegenwarts-Bezug

„Beides sind Projekte, die nicht nur in Archiven stattfinden, sondern die unmittelbare Bezüge zu unserer Gegenwart haben“, sagte Henry Lewkowitz vom Leipziger Verein Erich-Zeigner-Haus, der diese Initiativen seit Jahren fachlich begleitet. „Wir wollen ein politisches Zeichen setzen für Weltoffenheit und Toleranz, Frieden und Demokratie.“ Förderung gewährte die F. C. Flick Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz.

Mit seinem Beiwagen-Motorrad rollte Wolfram Beyer aus Bad Lausick zu beiden Veranstaltungen. Dem Mitglied des politisch links orientierten Motorrad-Klubs Kuhle Wampe imponiert das Engagement der jungen Leute. „Es ist wichtig zu zeigen: Verfolgung gab es nicht nur in den Großstädten, sondern auch in den kleinen.“

Von Ekkehard Schulreich