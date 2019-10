Straße Richtung Oberhain wurde erneuert

Frohburg/Jahnshain

Ein ganz neues Fahrgefühl bietet jetzt die Straße, die nahe Jahnshain im südlichen Zipfel des Landkreises Leipzig hinüber nach Langenleuba-Oberhain führt.

Mit gefühlten 15 Jahren Verspätung wurde der auf dem neuen Territorium der Stadt Frohburg liegende Abschnitt der Straße ausgebaut. „Da der jahrelang sehr schlechte Zustand der Straße nicht nur die Gemüter in neuen Ortsteilen von Frohburg erregte,sondern auch zu Unmutsäußerungen aus Richtung Penig führte, hatte ich dem dortigen Bürgermeister Thomas Eulenberger versprochen, dass diese Straße noch in seiner Amtszeit saniert werden wird“, so Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) bei der Freigabe.

Diese Straße sei nach der Eingliederung von Kohren-Sahlis wichtiges Verbindungsglied zwischen beiden Städten. Für den symbolischen Banddurchschnitt kamen beide Bürgermeister sowie Vertreter der bauausführenden Reif Baugesellschaft GmbH und des Ingenieurbüros Ukam zusammen.

Erhoffte Fördermittel für Straßenbau blieben aus

Da für den geplanten grundhaften Straßenbau 2019 keine Fördermittel vom Freistaat Sachsen bewilligt wurden, hatte sich der Stadtrat Frohburg entschlossen, den Straßenbau in der abgespeckten Form einer grundhaften Instandsetzung vollständig aus dem städtischen Haushalt zu finanzieren. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 130.000 Euro.

Verbindung wird gern von Radlern genutzt

„Da der neue Belag sicherlich zum Schnellfahren oder Rasen einladen wird, möchte ich schon heute Vorwürfen widersprechen, dass die neue Fahrbahn für den Begegnungsverkehr zu schmal ist“, so Hiensch. Wie bereits seit Jahrzehnten könnten Autofahrer bei angemessener Geschwindigkeit, Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme gefahrlos aneinander vorbeifahren. Dies gelte ausdrücklich auch für die Rücksichtnahme auf Fahrradfahrer.

Die endlich wieder ordentlich befahrbare Straße werde auch als Radwege-Verbindung zwischen dem Kohrener Land und Penig an Bedeutung gewinnen. Penig hatte auf Oberhainer Flur bis in das Pastholz hinein die Fahrbahn schon vor Jahren in Ordnung gebracht.

Von Ekkehard Schulreich