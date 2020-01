Straßenbau in Flößberg hängt vom Fördergeld ab

Frohburg/Flößberg

So lange die Brücke über die Eula am südlichen Dorfrand von Beucha nicht fertig ist, bleibt der Beuchaer Weg in Flößberg eine Sackgasse. Die Zeit der seit 2006 gekappten Verbindung zu nutzen, um innerhalb Flößbergs Abwasserkanäle zu verlegen und danach die Fahrbahn auszubauen, sei nicht in Frage gekommen, sagt Sven Lindstedt, Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes (AZV) Espenhain:

„Mehr als ein halbes Dutzend Wohngrundstücke in der Waldsiedlung wären abgeschnitten, ebenso alle, die in Flößberg nördlich der Baustelle wohnen.“ Von Beginn an habe man deshalb darauf orientiert, erst nach Fertigstellung der neuen Brücke loszulegen. Und dazu sei man im Frühjahr bereit. Doch es gebe ein großes Fragezeichen: das Fördergeld, das Frohburg für den Straßenbau braucht.

Der Brückenbau in Beucha geht aufgrund des milden Wetters gut voran: Hier baut die BIB Beton- und Ingenieurbau Böhlen GmbH. Quelle: Jens Paul Taubert

Entsorger begreift nicht, dass es derart klemmt

„Bis letztes Jahr ist es uns fast immer gelungen, für solche Gemeinschaftsvorhaben eine Lösung zu finden“, so Lindstedt. Schließlich seien die preisgünstiger und für die Anlieger mit geringeren Einschränkungen verbunden. Im Beuchaer Weg wolle der Verband die letzten Grundstücke, die noch Kleinkläranlagen nutzten, an die zentrale Entsorgung in der Kläranlage Espenhain anbinden.

„Wir sind als Entsorger fassungslos, dass entgegen der geltenden Umweltnormen offenbar kein Geld da ist für Maßnahmen, die seit Jahren bekannt und unverzichtbar sind.“ Erhalte Frohburg keine Förderung, müsse der Verband prüfen, ob er allein loslege und die Fahrbahn danach provisorisch verschließe.

Um 2020 fertig zu werden, muss bald Klarheit herrschen

Rund 600.000 Euro sollen der Bau des Kanals und der Anschlüsse sowie eine wegen der Geländesituation nötige Pumpstation kosten. Die Bauzeit wird auf vier Monate veranschlagt. Da die Brücke in Beucha, die Bad Lausick derzeit errichtet, im Mai fertig sei, könne der AZV dann starten, so der Geschäftsführer – eigentlich. Doch man benötige Vorlauf für die Ausschreibung und deshalb bald ein klares Signal, wie man vorgehen könne.

Von es