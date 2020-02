Strecke Leipzig-Chemnitz: Das kommt auf die Anwohner zu

Geithain

Zwei Daten interessieren Bahn-Nutzer in Geithain, Narsdorf, Bad Lausick vor allem: der Dezember 2023 und der Dezember 2028. Zum ersten Termin sollen die viel gescholtenen Nostalgie-Dieselzüge durch batterieelektrische Triebwagen ersetzt werden. Der zweite markiert den Abschluss des Strecken-Ausbaus zwischen Leipzig und Chemnitz. Zwischen beiden Polen aber kommt auf die Menschen in der Region das zu: zweimal ein Dreivierteljahr Vollsperrung und all jenes, was der Ausbau samt Elektrifizierung mit sich bringt.

Im Bahnhof Geithain werden die Bahnsteige auf Fernzug-Niveau verlängert. Am beklagenswerten Zustand des Bahnhofsgebäudes ändert sich nichts. Quelle: Jens Paul Taubert

Pläne stoßen auf großes Interesse

Noch ehe die Planungen fertig sind, stellt ein Projekt-Team der DB Netz AG der kommunalen Politik und den Bürgern vor, worauf es hinaus läuft: Die Informationsveranstaltung am Montag Abend im Geithainer Bürgerhaus war gut besucht, wenn gleich sie nicht alle Erwartungen einlöste. „Ich ging davon aus, es gibt einen Vortrag, der einführt in die Materie. Danach hätten sie sagen können, schaut euch um“, meinte Bernd Schuhknecht aus Geithain. Wie er waren viele überrascht, dass Projektleiter Andreas Suhr und seine Mitarbeiter ausschließlich mit Informationsständen aufwarteten. Doch schnell kamen die Mitarbeiter mit der Bürgerschaft in angeregte wie anregende Gespräche.

Der Ausbau-Plan für die Gesamtstrecke: zwischen Leipzig und Bad Lausick sowie Narsdorf und Cossen wird es zweigleisig. Zwischen Geithain und Narsdorf liegt das zweite Gleis bereits. Quelle: DB AG

Tautenhainer vermisst Lärmschutz

„Mir ist wichtig, dass es wieder leiser wird. Was jetzt fährt, ist eine Katastrophe“, sagte Renate Rößner, die in Narsdorf nahe der Strecke zu Hause ist. „Dass die Rußschleudern wegkommen und es umweltfreundlicher wird“, wünscht sich der Narsdorfer Gerd Reimann vom Umbau. Gottfried Herbst aus Tautenhain blätterte in Luftbildern, die den Trassenverlauf in Höhe seines Dorfes zeigen. Dass zwischen Bad Lausick und Geithain kein zweites Gleis verlegt werden soll, freute ihn - allerdings: „Weil es keine Veränderung gibt, ist auch kein Lärmschutz vorgesehen.“ Zweigleisig wird es von Leipzig bis Bad Lausick und von Narsdorf bis Cossen.

Wissen, was geplant wird: Gottfried Herbst aus Tautenhain (rechts) vertiefte sich in die Unterlagen. Quelle: Ekkehard Schulreich

Neigetechnik-Investition kam kaum zum Tragen

„Wenn alles gut geht, beginnen wir 2025 mit den bauvorbereitetenden Maßnahmen“, sagte Uwe Berger von DB Netz. Der Ausbau konzentriere sich 2027 auf den Abschnitt Leipzig - Bad Lausick - Geithain, 2028 auf den von Geithain nach Chemnitz. Dann gebe es über Monate Vollsperrungen; den Geithainern bleibe aber uneingeschränkt die S-Bahn nach Leipzig. Zwischen Leipzig und Chemnitz rollten in der Zeit Schnellbusse. 2003 hatte die Bahn die Strecke für Neigetechnik umgekrempelt – mit dieser können sich Züge Richtung Innenseite neigen und Kurven schneller passieren. Dies wurde jedoch nur kurzzeitig genutzt, Für den elektrischen Verkehr, der nun komme, gebe es keine Neigetechnik, sagte Berger auf einen Bürger-Einwand. Künftig sollen auf der Gesamtstrecke halbstündlich Regionalexpress-Züge rollen. Alle zwei Stunden wird einer von ihnen durch einen Fernzug, einen IC wahrscheinlich, ersetzt.

Belastungen für die Menschen an der Strecke

„Ich habe die Befürchtung, dass die Interessen der Bürger unter die Räder kommen, weil man nur das große Ganze sieht“, meinte Ex-Stadtrat Ulrich Böhme. Das Bauen sorge für erhebliche Belastungen; man brauche sich aktuell nur den Ausbau der Eisenbahnstraße (B7) anzuschauen. Im Bahnhof Geithain ist unter anderem die Verlängerung der Bahnsteige auf 200 Meter vorgesehen.

Projektleiter Andreas Suhr und Susann Holtorp, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Quelle: Ekkehard Schulreich

Dass der Bahnsteig in Hopfgarten auf der falschen, weil dem Dorf abgewandten Seite liege, darauf wies ein Einwohner hin: Wer auf den letzten Drücker komme, stehe an der Schranke und verpasse den Zug. Das sollte man ändern. Kritisch hinterfragt in der Runde wurden grundsätzlich die zu erwartenden häufigeren Schranken-Schließungen, etwa an der Zufahrt zu den Geithainer Holzwerken Ladenburger, wo es heute schon auf der B7 zu Staus kommt; vom Bahnübergang Colditzer Straße in Geithain und Ballendorfer Straße in Bad Lausick (B176) gar nicht zu reden.

Anregungen werden aufgenommen und bedacht

„Wir prüfen die Schließzeiten, aber wir können das nicht entzerren“, sagte Planer Stanislav Dvorak. Die Anregungen aber nehme man mit. „Nachher etwas zu korrigieren, ist viel aufwendiger“, meinte Projektleiter Andreas Suhr: „Deshalb ist es sinnvoller, eine solche Beteiligung so früh schon zu starten.“ Mit der Resonanz auf die Veranstaltungen zeigte er sich zufrieden: „Die Leute sind interessiert und überwiegend positiv eingestellt.“ Die ausgefallene Bad Lausicker Runde soll im März nachgeholt werden.

S-Bahn Leipzig – Geithain –Rochlitz nicht geplant Eine S-Bahn Leipzig - Rochlitz wird es wohl nicht geben. Der Vorschlag der Oberbürgermeister von Geithain und Rochlitz, die S 6 über Geithain hinaus zu verlängern, findet beim Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) und beim Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig nicht den nötigen Widerhall. Das sagte Uwe Berger von der DB Netz. Um Rochlitz nach vielen Jahren völliger Bahn-Abstinenz wieder an die Schiene anzubinden, erwäge der VMS eine Ausweitung des Chemnitzer Modells. Demnach würde die City-Bahn Rochlitz über Narsdorf und Cossen (soll als Station wieder eröffnet werden) bis in die Chemnitzer Innenstadt rollen. Berger: "Die letzte Entscheidung muss der Zweckverband treffen. Aber wir planen das mit." Der Bahnverkehr von Narsdorf nach Rochlitz wurde 2000 eingestellt, die Strecke später vom Netz getrennt. Seither kümmert sich die IG Muldentalbahn-Tourismus um den Erhalt der Trasse durch das Frelsbachtal und bietet Sonderverkehre mit der Draisine an.

Detaillierte Informationen unter www. https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/leipzig-chemnitz

Von Ekkehard Schulreich