Streit um Abwasserleitung in Narsdorf – Schädigt der Kanalbau die neue Kreisstraße?

Geithain/Narsdorf

Der Abwasserzweckverband (AZV) Wyhratal verlegt in Narsdorf eine nach Benndorf führende Druckleitung und greift dafür in die gerade erst ausgebaut Kreisstraße ein: Was Sören Petzold (Wählervereinigung Narsdorf-Ossa-Rathendorf) in der Geithainer Ratssitzung ansprach, hat das Zeug zu einem Aufreger-Thema. „Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum die Leitung nicht gleich im Zuge des Straßenbaus mitverlegt wurde“, meinte Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Man sei von einer Kanal-Trasse vor allem über die freie Feldflur ausgegangen. Jetzt den neuen Asphalt immer wieder zu perforieren, um die Leitung einziehen zu können und Schächte zu setzen, sei widersinnig und zum Nachteil der Kreisstraße: „Mich erreichen viele Anfragen. Viele schimpfen darüber.“

AZV: Kläranlage in Narsdorf muss ersetzt werden

Im Haus des AZV wundert man sich über diese Kritik, die vordem auch schon der Narsdorfer Ortschaftsrat schon formulierte. Man komme, obwohl man auch über freie Flur gehe, an einer partiellen Verlegung in der Kreisstraße nicht vorbei, sagt der Technische Betriebsleiter Tom Nowka. Das sei mit dem Landkreis abgestimmt. Schließlich führe die Abwasser-Druckleitung von der alten, nicht reparablen Kläranlage Narsdorf über Ossa nach Terpitz, um dort in den bereits anliegenden Kanal zu münden. Die Abwässer in der Benndorfer Anlage zu entsorgen, sei wirtschaftlicher und umweltgerechter, als in Narsdorf eine neue zu bauen - zumal die sich in unmittelbarer Nachbarschaft der auf Wachstum angelegen Wohnsiedlung Am alten Sandweg befände.

Sieben Baugruben in der Straße sollen reichen

Im Bau ist die Leitung bereits, von Terpitz her. Über die alte Heerstraße auf der Höhe kommend, befindet sich der Bautrupp inzwischen kurz vor Ossa. Das Dorf soll in diesem Jahr gequert und die Autobahn 72 erreicht werden. „In Narsdorf sieht man uns erst 2021, und dann nur für acht Wochen“, so Nowka. Dann reiße man keinesfalls die Fahrbahn flächig auf. Man brauche lediglich sieben Baugruben, weil man auf ein Horizontal-Bohrverfahren setze. Weitere Gruben lägen neben der Fahrbahn. Die Leitung werde in zwei bis drei Meter Tiefe eingebracht. Den Kanal- und den Straßenbau zu koordinieren, sei nicht möglich gewesen, so Nowka, denn das Bauvorhaben des Kreises habe sich selbst über Jahre hingezogen. Zudem: Würde man strikt über Felder gehen, würden die Trasse länger und die Betriebskosten höher - um summa summarum 260 000 Euro.

In Jahren können Dörfer wie Ossa ans Abwassernetz

Für Tom Nowka ist der Leitungsbau auch eine Investition in die Zukunft, für jene Zeit, wenn die in den vergangenen Jahren auf vielen Grundstücken errichteten vollbiologischen Kleinkläranlagen abgeschrieben sind. Dann –und erst dann – nämlich sei es möglich, Ortslagen wie Ossa und Niederpickenhain an die zentrale Entsorgung anzuschließen: „Das ist eine vernünftige Perspektive.“

Von Ekkehard Schulreich