Bad Lausick/Steinbach

Die Stadt Bad Lausick und das Bauaufsichtsamt des Landkreises Leipzig sind über Kreuz: Die Kommune wehrt sich gegen die Errichtung eines 33 Meter hohen Antennen-Mastes. Den will die Deutsche Funkturm GmbH mitten in Steinbach errichten, wenige Meter nur entfernt vom historischen Dorfkern mit dem Herrenhaus und den Resten des großen Rittergutes. Die Kommune, der Steinbacher Ortschaftsrat und Einwohner wehren sich seit Jahren gegen das Vorhaben. Der Landkreis lässt die Ablehnungsgründe nicht gelten. Jetzt kündigt die Behörde, gegen den Willen der Stadt die Baugenehmigung zu erteilen.

Ortschaftsrat: Herrenhaus aufwendig saniert

„Wir müssen gemeinsam das uns garantierte Selbstverwaltungsrecht ausüben können und einen Präzedenzfall abwenden“, sagte Peter Czub, der in der am Donnerstagabend tagenden Runde in Bad Lausick die Sicht des Steinbacher Ortschaftsrates vortrug. Die Tatbestände, die aus dessen Sicht gegen den Mast sprächen, hätten sich seit der Stellungnahme von 2018/19 sogar verstärkt. Denn inzwischen habe die Stadt, dank Fördermitteln und tatkräftig unterstützt durch viele aus dem Dorf, für mehr als 300.000 Euro das drei Jahrhunderte alte Herrenhaus in wichtigen Teilen saniert.

Die denkmalgeschützte barocke Immobilie am Park dient nicht nur der Dorfgemeinschaft, sondern soll verstärkt für Events genutzt werden und so auf die Region ausstrahlen. In ein solch schützenswertes Dorfgefüge passe eine Funkantenne mitnichten – ganz abgesehen davon: „Wir sind, was das Digitale betrifft, in Steinbach auf dem modernsten Stand. Die ganze Ortslage hat 5G. Wir brauchen den Mast nicht.“

Bürgermeister: Bei der Ablehnung bleiben

„Der Denkmalschutz spielt sonst immer eine erhebliche Rolle. Doch ein Mast in dieser Höhe soll plötzlich nicht stören“, kritisierte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) die Behörden-Auffassung. Vor drei Jahren habe die Stadt gegen das Vorhaben klar Position bezogen. Diese Gründe werde man dem Landkreis wie gefordert bis zum 28. Januar noch einmal mit Nachdruck erläutern. „Was daraus resultiert, kann ich ihnen jetzt nicht sagen“, meinte er an die Adresse der zehn Steinbacher, die die Debatte verfolgten.

Das Herrenhaus wäre von dem Mast nur ein kleines Stück entfernt, Blick von der Kreisstraße aus. Quelle: Jens Paul Taubert

Anwalt: Kommunale Selbstverwaltung schützen

Die hatten mit dem Grimmaer Rechtsanwalt Dr. Hans-Martin Flotho fachliche Unterstützung mitgebracht. „Gerade der Denkmalschutz ist ein Punkt, der keine Relevanz hat in diesem Verfahren“, stellte Flotho klar. Denkmalschutz sei Sache des Landkreises. Vielmehr müsse die Kommune „auf die Art und Weise der baulichen Nutzung“ orientieren und klarmachen, „dass so ein Bauwerk dort letztlich den Ort aus den Angeln hebt“. Es gelte das Gebot „bauplanungsrechtlicher Rücksichtnahme“; ein Kompromiss könne sein, eine geeignete Fläche außerhalb des Dorfes zu finden: „Die kommunale Selbstverwaltung darf nicht verletzt werden.“

Anwohnerin: Notfalls klagen

Dass die Stadt sich nicht überrumpeln lassen dürfe, sagte Silvia Czub: „Es gibt viele Beispiele, wo Kommunen erfolgreich geklagt haben. Man muss das nicht hinnehmen.“ Die Einwohnerin, die unter Elektrohypersensibilität leidet, hatte vor Jahren eine Selbsthilfegruppe für Funkgeplagte initiiert und fürchtet eine massive Verstärkung der gesundheitlichen Beeinträchtigungen. „Mir erschließt sich nicht. Warum der Mast überhaupt gebaut werden soll“, sagte Ausschuss-Mitglied Matthias Pfaff (Unabhängige Wähler) angesichts der hervorragenden digitalen Ausstattung von Steinbach: „Wozu etwas abdecken, das schon da ist?!“ Tim Barczynski (Linke) bat zu prüfen, ob das Vorhaben nicht ohnehin aufgrund seiner Höhe gegen die Festlegungen des Flächennutzungsplans verstoße.

Pfarrer: Maßlosigkeit nicht hinnehmen

Vor der Tür des Versammlungsortes Kinder- und Jugendhaus wurde, was aus Bürger-Sicht gegen das Vorhaben steht, im LVZ-Gespräch vertieft. „Es geht auch um den Schutz der Gesundheit. Das ist klar Teil der Begründung, mit der der Ortschaftsrat das ablehnt“, sagte Kathi Langner. Der in Steinbach lebende Pfarrer Matthias Lehmann brachte es auf diesen Punkt: „Es ist ein Zeichen der Maßlosigkeit, in einem so kleinen Ort einen solchen Klotz hinsetzen zu wollen.“

Von Ekkehard Schulreich