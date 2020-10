Streit um Kreisstadt-Status: Kreis pfeift Geithain zurück

Geithain

Das Echo war überwältigend: Hunderte Geithainer standen dicht an dicht - am ersten Advents-Wochenende 2019 war das erlaubt - vor dem Geithainer Rathaus: 26 Jahre nach dem Verlust des Kreisstadt-Status' übergab Thomas Rechentin, Amtschef im sächsischen Innenministerium, Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) die Urkunde, die Geithain zur Großen Kreisstadt macht. Sogar das Fernsehen war da, um den historischen Moment vom Weihnachtsmarkt aus in den Freistaat zu tragen. Karneval war das nicht, doch am 12. Oktober ist Aschermittwoch: Bis dahin muss sich Rudolph, Oberbürgermeister inzwischen, dem Landkreis Leipzig gegenüber erklären: Die „rechtswidrige Verwendung des Titels Große Kreisstadt im Dienstsiegel und bei hoheitlichem Handeln“ wird keinen Augenblick länger toleriert.

Geithain : Geschichte dreht sich im Kreis

„Das ist der Hammer.“ Frank Rudolph (UWG) blickt auf das am Donnerstag mit Postzustellungsurkunde ins Rathaus gekommene Schreiben des Amts für Rechts-, Kommunal- und Ordnungsangelegenheiten des Landkreises Leipzig. Er kann nicht fassen, was die Rechtsaufsicht fordert. Geithain, Kreisstadt von 1952 bis 1994, wurde nach mehr als einem Vierteljahrhundert Abstinenz wie sämtliche einstigen Kreisstädte in Sachsen zu Jahresbeginn 2020 Große Kreisstadt – ein großer Begriff mit zusätzlichen Befugnissen, die aber unter der Schweller derer einer „richtigen“ Kreisstadt bleiben. Ein Image-Gewinn bedeute der Titel zweifellos, sagt Rudolph – weshalb er nicht nur auf den gelben Ortstafeln sichtbar sei, sondern auf Briefköpfen, der Homepage und selbstredend dem Amtssiegel verwendet werde.

„Überall dort, wo das mit einer Außenwirkung verbunden ist, dürfen wir das nicht“, sagt Rudolph. Das verstehe keiner, und das könne er nicht nachvollziehen. „Dann nehme ich die Urkunde hier von der Wand, rolle sie zusammen, bestelle das Fernsehen – und dann kann das Dokument zurück nach Dresden gehen.“

Behörde: Geithain überschreitet seine Kompetenzen

Aus unbewölktem Himmel kommt der Bescheid des Landratsamtes nicht. Schon im Frühjahr hatte die Behörde moniert, dass Geithain seine Kompetenzen überschreite: Die Satzung des Haushaltes 2020, Ende Februar zur Genehmigung eingereicht, trug das Siegel „Große Kreisstadt Geithain“ – obendrein versehen mit dem Zusatz „/Sa.“, um die Verortung in Sachsen deutlich zu machen. Dass das nicht statthaft sei, darauf wies die Behörde den Oberbürgermeister bereits Anfang März hin. Sie bezog sich auf den Satz im Begleitschreiben zur Urkunde, wonach „der Status Große Kreisstadt kein Bestandteil des amtlichen Namens ist und damit nicht berechtigt, diesen in amtlichen Schreiben, im Dienstsiegel sowie in amtlichen Urkunden zu verwenden.“

Eilenburg , Döbeln und andere sehen es locker

Konträre Rechtsauffassungen gingen danach zwischen Geithain, Borna und Dresden hin und her. Anfang Juli bekräftige die Behörde ihre Beanstandungen, stieß sich „insbesondere an der Verwendung des Zusatzes /Sa.“. Der jetzt ergangene Bescheid streicht unter Berufung auf die Sächsische Gemeindeordnung heraus: „Der Status einer Großen Kreisstadt ist lediglich eine Funktionsbezeichnung und kein Bestandteil des amtlichen Gemeindenamens.“ Auf der Ortstafel sei der Titel statthaft, ebenso auf der Internetseite, aber keinesfalls „bei hoheitlichem Handeln“.

Wurzen etwa hält sich an diese Anordnung und firmiert auf der Homepage als Ringelnatz-Stadt. Das Wurzener Stadtjournal erscheint „mit dem Amtsblatt der Großen Kreisstadt Wurzen und den Ortsteilen“. Klingenthal nennt sich im Impressum der Homepage und im Amtsblatt schlicht Stadt. Döbeln handhabt das anders: Große Kreisstadt Döbeln steht da im Impressum des Internet-Auftritts. Limbach-Oberfrohna schreibt den Titel Große Kreisstadt demonstrativ über die Homepage, Eilenburg gleichermaßen; auch im Impressum übt man sich hier nicht in Bescheidenheit.

Oberbürgermeister schreibt Widerspruch

Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) zeigt sich nicht bereit, der behördlichen Auflage Folge zu leisten. Die Frist, bis zum 14. Oktober sich gegenüber der Rechtsaufsicht zu erklären, reizt er kaum aus. Noch am Donnerstag formulierte er ein Schreiben an das Landratsamt: „Keine Frage, wir gehen in Widerspruch, und übergeben das Ganze einem Anwaltsbüro.“ Verfasst ist das Schreiben auf einem Kopfbogen: Große Kreisstadt Geithain – Der Oberbürgermeister.

