Streit um Papierfabrik in Trebsen: Aktionsbündnis fordert Rücktritt des Bürgermeisters

Trebsen

Rauer werden die Töne im Streit um die Expansionspläne der Trebsener Papierfabrik „Julius Schulte“. Weil sich Bürgermeister Stefan Müller (CDU) mit Vertretern des Werks und seinen Stadträten hinter verschlossenen Türen zum weiteren Vorgehen beraten will, fordern Einwohner nun dessen Rücktritt. Für die Abgeordneten wollten sie sogar eine Gegenveranstaltung organisieren.

Ausgangspunkt ist eine Einladung Müllers zu einer Klausur am 24. April im Landhaus des Seelingstädter Alten- und Pflegeheims. Dort soll zunächst Landrat Henry Graichen (CDU) einige allgemeine Ausführungen machen. Danach, so sieht es die Tagesordnung vor, informiert Werkleiter Maik Nürnberger über das Vorhaben der Fabrik, die eine Mega-Erweiterung am jetzigen Standort ins Auge fasst, und zwar in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem großen Wohngebiet. Anstehende Fragen können mit ihm besprochen werden, bevor sich der Stadtrat nach einem Mittagessen untereinander verständigen soll.

Bürger fühlen sich ausgeschlossen

„Es ist in Sachsen legitim, wenngleich nicht vertrauensfördernd, dass sich der Stadtrat und der Bürgermeister zu bestimmten Themen nichtöffentlich austauschen“, reagiert Andreas Heinze im Namen des Aktionsbündnisses „Lebenswertes Wohnen in Trebsen“. Inakzeptabel sei aber, wenn bei einer solchen Beratung ein Vertreter von Julius Schulte mit am Tisch sitzt, während Bürger ausgeschlossen würden.

Bislang keine Einwohnerversammlung

In den vergangenen Monaten hätten der Bürgermeister und die Mehrheit der Stadträte kein Zeichen der Kommunikationsbereitschaft an die Einwohner gesendet, um eine verträgliche Lösung für alle Beteiligten zu finden. „Die wegen der Corona-Vorschriften abgesetzte Einwohnerversammlung wurde nicht nachgeholt“, schreibt Birgit Bönitz vom Aktionsbündnis an Müller und spricht ihn direkt an: „Sie scheuen die Kommunikation mit uns, weil Sie unsere Argumente im direkten Gespräch nicht widerlegen können.“

Bönitz fordert Rücktritt

Wenn nur Lobbyisten zu Wort kommen dürften, verspiele Müller sein Vertrauen. „Erst in jüngster Zeit hat sich gezeigt, dass sich Lobby-Arbeit von CDU-Mandatsträgern für sie persönlich gut auszahlt. Ist das in Trebsen auch so? Ihre glühenden Reden für den Erweiterungsbau der Papierfabrik lassen es vermuten“, formuliert Bönitz in dem Brief und unterstreicht: „Das Misstrauen Ihnen gegenüber wächst weiter, und Sie sollten ernsthaft darüber nachdenken, noch mit Würde das Amt des Bürgermeisters niederzulegen, ehe es beschädigt wird!“

Müller weist Vorwurf der Bereicherung zurück

Erbost kontert Stefan Müller: „Ihre Fantasien (offenbar genährt durch die Verfehlungen einiger CDU-Politiker), dass ich persönlichen Vorteil aus dem Vorhaben der Julius Schulte GmbH & Co. KG ziehen könnte, haben keinen Bezug zur Realität und sind unverschämt!“ Einen persönlichen Vorteil aus seinem Handeln und seinen Entscheidungen als Bürgermeister habe er nie gehabt.

Bürgermeister lehnt Rücktritt ab

„Sie sollten akzeptieren, dass es in einer Demokratie verschiedene Auffassungen geben darf“, schreibt Müller weiter in seinem Brief an Bönitz. Einen Rücktritt lehnt er ab. Er sei 2015 mit großer Mehrheit gewählt worden. „Aus diesem Vertrauen resultiert für mich die Verpflichtung, meine Aufgaben in diesem Zeitraum zu erfüllen. Ich werde wichtige, aber auch schwierige Themen bearbeiten und nicht aufschieben oder aussitzen.“

Abgeordnete wurden informiert

Alle Einwände der Bürgerinnen und Bürger zum Vorhaben von Schulte habe er, Müller, dem gesamten Stadtrat weitergeleitet. „Damit habe ich bereits das größtmögliche Maß zur Übermittlung kritischer Meinungen realisiert“, betont er. Zugleich sagte er Gespräche mit der Bevölkerung zu, bevor der Technische Ausschuss beziehungsweise der Stadtrat erneut zum Thema beraten oder beschließen.

Gegenveranstaltung platzt

Um sich schon vor der nichtöffentlichen Klausur mit den Abgeordneten zu unterhalten, hatte sie das Aktionsbündnis zu einer Begehung am Schulte-Werk gebeten. „Die Rückmeldungen fielen erwartungsgemäß ernüchternd aus“, berichtet Andreas Heinze. „Die CDU-Fraktion hat geschlossen abgesagt.“ Weitere sieben Stadträte seien zwar grundsätzlich zu einem Gespräch bereit gewesen, jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel dass neue Kenntnisse vorliegen oder Corona ein solches Treffen zulässt. „Diese Rückmeldungen kommen einer kompletten Absage gleich, somit wird es keine Vor-Ort-Begehung geben“, erklärt Heinze.

Von Frank Pfeifer