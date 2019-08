Frohburg/Trebishain

Im Laufe seiner Geschichte hatte das Dörfchen Trebishain viele Herren: die zu Hopfgarten, zu Flößberg, zu Syhra, zu Prießnitz. Angesichts einer über 750 Jahre dokumentierten Vergangenheit kann das nicht verwundern.

Die Bindungen an Prießnitz auf dem jenseitigen Ufer der Eula sind die engsten und beständigsten, nicht nur wegen der Eingemeindung 1948 und der Eulataler Episode. Wenn die Trebishainer am 31. August und am 1. September ihr Jubiläum feiern, sind viele Prießnitzer mit von der Partie, aber auch viele aus den Nachbardörfern und aus der gesamten Region.

Zur Galerie Diese Trebishainer Puppen sind nicht nur Schmuck, sie erzählen Dorfgeschichte: Der Frohburger Ortsteil feiert am 31. August Jubiläum.

Dorfgeschichte von Trebishain wird zur Kaffee-Zeit erzählt

Heinricus von Trebenshain verdanken die Trebishainer die erste Erwähnung ihres Dorfes. Der hatte 1269 ein Grundstücksgeschäft bei Landgraf Albrecht von Thüringen bezeugt, und diese Urkunde hatte die Zeiten überdauert. Ausführlich der Trebishainer Geschichte widmen wird sich Hans-Joachim Kessler aus Schönau in einem Vortrag, den er zur besten Kaffeezeit am 31. August halten wird. Darin will er sich vor allem der Besiedlungsgeschichte der Region widmen.

Das Logo der 750-Jahr-Feier von Trebishain. Quelle: privat

Auf eine separate Ausstellung zur Geschichte des Dorfes werde man verzichten, sagt Andreas Mäder, Mitstreiter im achtköpfigen Festkomitee und Vorsitzender des Heimatvereins Prießnitz/ Trebishain, der die Verbindung beider Dörfer schon im Namen trägt.

Über Trebishain erfahre der Besucher der großen Schau, die der Verein im Prießnitzer Rittergut betreibt, schon allerhand– auch wenn das noch ausbaufähig sei. Schützenverein und Radfahrverein, die es bis zum Krieg gegeben habe, fänden dort Erwähnung. Statt einer gedruckten Chronik zum Jubiläum soll es im Nachhinein eine Publikation geben, die die Historie und das Festgeschehen verbindet.

Ein kleines, aber lebendiges Dorf

„Zumindest in den letzten Jahrzehnten haben wir Trebishainer nie ein großes Fest gemacht. Wenn gefeiert wurde, dann gemeinsam in Prießnitz“, sagt Andreas Mäder. Mit aktuell 146 Einwohnern zählt Trebishain, inzwischen Teil der Stadt Frohburg, zu den kleinen Dörfern des Leipziger Südraums. 24 von ihnen sind unter 18, 29 im Rentenalter. „Wenn wir im Ort auch keine eigenständigen Vereine mehr haben, gibt es ein lebendiges Miteinander“, sagt Mäder.

In der „Bauernschänke“ trifft sich die Stammtischrunde. Viele bringen sich ein in der Prießnitzer Feuerwehr, im Heimatverein, engagieren sich im Flößberger Sportverein, kegeln in Prießnitz oder Bad Lausick. „Dass wir unser Jubiläum größer feiern wollen, darüber waren wir uns schnell einig“, so Mäder. Schon im Sommer 2018 begann die Vorbereitung, seither gab es zwei große Versammlungen: „Die Bereitschaft, sich einzubringen, ist groß. Auch die ortsansässigen Gewerbebetriebe unterstützen uns.“

Handdruckspritze wird aus dem Depot geholt

Das Festgeschehen konzentriert sich auf eine große Wiese an der Eula. Hier wird ein großes Zelt aufgestellt. Drin gestaltet am 31. August die Prießnitzer Kindertagesstätte „Kinderland“ ein Programm, treten die „The Butterflies“ auf, gibt es Rockmusik von „Thambelrock“ und „Discoloria“ sowie eine Partynacht mit DJ Mutschi. Darum gruppieren sich Angebote für Kinder. Ein Hubschrauber lädt zu Rundflügen ein. Die Prießnitzer Jugendfeuerwehr führt historische Technik vor und holt dafür auch die fast ein Jahrhundert alte Trebishainer Handdruckspritze aus dem Depot. Der Fest-Sonntag klingt nach einem Festgottesdienst mit einem Frühschoppen und mit Kabarett aus.

Von Ekkehard Schulreich