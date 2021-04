Altenburg/Nobitz

Erst sorgte er für verärgerte Bauern und Jäger, dann für eine Anzeige bei der Polizei und nun für ein Wirrwarr in Behörden. Der völlig überraschend errichtete und nun fast fertige elektrische Weidezaun am Viaduktweg.

Fest steht, dass die Errichtung des Zaunes nicht beantragt und damit auch nicht genehmigt wurde. Mit ihm sollen Ziegen und Schafen eingehegt werden, die das Gelände entlang des Weges abfressen und damit offengehalten, damit es nicht zuwächst.

Nach einer LVZ-Anfrage teilte das Landratamt zunächst mit, dass dafür auch keine baurechtliche Genehmigung nötig sei, weil der Bauherr, die Naturforschenden Gesellschaft Altenburg e.V. , ein vom Landesamt für Landwirtschaft anerkannter Landwirtschaftsbetrieb sei. Und für solche Betriebe sind nach Thüringer Bauordnung „offene, sockellose Einfriedungen für Grundstücke, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen“, verfahrensfrei.

Gegen den Zaun am Viaduktweg läuft eine Anzeige. Nun stellt sich heraus, das es dafür weder einen nötigen Bauantrag noch eine Genehmigung gibt. Quelle: Jens Rosenkranz

Beim Landwirtschaftsamt Zeulenroda werde die Naturforschende Gesellschaft Altenburg als eingetragener und genehmigter Landwirtschaftsbetrieb geführt, versicherte das Landratsamt am 8. März schriftlich. Doch danach trat eine jähe Wendung ein. Denn am 15. März revidierte die Kreisbehörde ihre Darstellung. Unterdessen hatte das Landesamt für Landwirtschaft nun mitgeteilt, dass die Naturforschende Gesellschaft kein anerkannter Landwirtschaftsbetrieb ist.

Volksmund sagt dazu Schwarzbau

Damit entfällt die Voraussetzung, auf einen Bauantrag verzichten zu können. Ohne Antrag und Erlaubnis baut man illegal. Der Volksmund sagt dazu Schwarzbau. Im Fall des Weidezaums am Viaduktweg wurde dieser mit Steuergeldern des Landes finanziert, insgesamt 144 000 Euro. Im Moment prüft das Landratsamt, ob und wie die Bauerlaubnis nachgeholt werden kann. Der Ausgang ist bislang offen. Möglicherweise wird dabei auch erörtert, ob die Zaunbauer eine Schachterlaubnis benötigen und eine hatten. Ortskundige Landwirte und andere Beobachter warnten bei den Arbeiten vor Ort davor, mächtige Holzpfähle einfach so etwa 1,30 bis 1,70 Meter tief in die Erde zu rammen, weil hier und da auch Leitungen liegen würden.

Fehlt auch eine Schachterlaubnis?

Für das Erteilen von Schachterlaubnissen ist aber nicht das Landratsamt zuständig. Der Bauherr muss sich dazu an die jeweiligen Versorger wenden. Sicher ist sich das Landratsamt, dass für das Aufbringen von Sandkies auf dem vorhandenen Gleisschotter keine Genehmigung erforderlich ist.

Kreisbauernverbandschef Berndt Apel (r.) und Jagdvorstand Wolfgang Schleicher hatten wegen des Zaunes Anzeige erstattet. Quelle: Jens Rosenkranz

Gegen den Zaunbau hatten der Kreisbauernverband und die Jagdgenossenschaft Altenburg am 22. Februar Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz erstattet. Durch die vorgesehen Beweidung mit Schafen und Ziegen würden geschützte Tierarten getötet oder verletzt, deren Brutstätten zerstört oder Tiere aus ihren Revieren vertrieben, lautete die Begründung. Auch eine nötige artenschutzrechtliche Prüfung fehle, hieß es in der Anzeige.

Letzteres stimme nicht, teilte das Landratsamt unterdessen mit, bei dem die Anzeige auch einging. Eine solche Prüfung habe ergeben, dass Gehölzrückschnitte nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar zulässig sind, was auch umgesetzt wurde.

Lebensräume für Tiere soll sich verbessern

Beim Viaduktweg zwischen Kotteritz und Beiern auf dem ehemaligen Bahndamm Altenburg-Narsdorf handelt es sich nach Informationen des Landratsamtes um zwei geförderte Projekte: Erstens um die „Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen am Bahndamm als Biotopverbund Sandlebensräume“ und zweitens um den „Triftweg Viaduktbahndamm als Erhalt des Biotopverbund Sandlebensräume“. Mit beiden Projekten ist ein Verbund von Sandlebensräumen zwischen Wyhra und Pleiße angestrebt, der den Erhaltungszustand zahlreicher gefährdeter Arten, insbesondere an Trockenlebensräume gebundenen Insekten, nachhaltig verbessern soll. Zu den Zielarten gehören Zauneidechse, Wechselkröte, Knoblauchkröte, Kreuzkröte, Erdkröte, Neuntöter, und verschiedene Insekten/Leitarten der Sandfläche wie der Blauflügelligen Ödlandschrecke. Um dies dauerhaft zu gewährleisten, sei das kontinuierliche Offenhalten der Fläche erforderlich. Deshalb sei die extensive Beweidung neben dem Aufbringen von Sand und Kies ein wesentlicher Projektinhalt.

Steffen Schmidt, Vorsitzender der Naturforschenden Gesellschaft Altenburg, reagiert auf die Anzeige mit Unverständnis. Quelle: Mario Jahn

Mit Kopfschütteln hat unterdessen der Vorsitzende der Naturforschenden Gesellschaft Altenburg, Tierarzt Dr. Steffen Schmidt, auf die Anzeige der Bauern und Jäger reagiert: „Wie weit entfernt kann man nur von natürlichen Vorgängen in der Natur sein? Dass Ziegen und Schafe als Landschaftspfleger eine wichtige Rolle spielen und die Lebensräume zum Beispiel für Reptilien erhalten, ist mittlerweile Allgemeinbildung“, wird Schmidt in einer Presseerklärung zitiert. „Warum der Bauernverband hier gegen ein Projekt schießt, welches Weidetiere in die Landschaft bringt, statt diese nur im Stall ihr Dasein fristen zu lassen, ist unerklärlich. Das kann nur eine Einzelmeinung sein.“

Es gebe kaum noch beweidetes Grünland, die Wiesen „werden mit Gülle lückenlos fett und dadurch artenarm gemacht. Pestizide vernichten noch den letzten Rest an Artenvielfalt. Dass gerade zwei Landwirte dieser industriellen Landwirtschaft Arten als Argumente nutzen, die durch die Landwirtschaft ihre Lebensgrundlage verlieren, ist unverschämt“, erklärt Schmidt.

