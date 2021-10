Sturm-Unfall mit Sattelzug auf Autobahn 72 bei Frohburg

Geithain/Frohburg

Die Polizeidirektion Chemnitz hat in einer späteren Zusammenfassung von Sturmereignissen auch einen Unfall auf der Autobahn 72 bei Frohburg aufgelistet. Demnach wurden am Donnerstagmittag gegen 12.20 Uhr ein Lkw Mercedes und sein Anhänger in Mitleidenschaft gezogen. Der 58-jährige Fahrer war in Richtung Leipzig unterwegs. Ungefähr einen Kilometer nach der Anschlussstelle Geithain erfasste eine Windböe den Sattelzug und drückte diesen nach rechts zur Seite. Dabei wurde der Anhänger „umgeweht“, so die Polizei. Er kippte um und blieb im rechten Fahrstreifen liegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Von LVZ