Sturm sorgt im Kohrener Land für blockierte Straßen

Frohburg

Mit zahlreichen Bäumen, die auf Straßen und in Stromleitungen stürzen, haben de Feuerwehren des Frohburger Stadtgebietes seit dem frühen Donnerstag zu tun. „Der erste Einsatz war 4.50 Uhr“, sagt Sprecher Florian Hensel. Da blockierte ein Stamm die Staatsstraße 11 zwischen dem Schönauer Kreuz und dem Kreisverkehr bei Flößberg. Zweimal rückten Einsatzkräfte nach Jahnshain aus. Die Ortswehr Frohburg ist in der Kernstadt unterwegs. Die Tautenhainer hatten einen Einsatz. In Alt-Ottenhain hatte sich ein starker Ast in einer Leitung verfangen und musste herausgeholt werden. Bis zum Mittag, so Hensel, habe man ein halbes Dutzend Alarmierungen gehabt: „Zum Glück ging es ohne Sach- oder Personenschäden ab.“

Von es