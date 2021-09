Sturz bei Frohburger Dreieckrennen: Lukas Maurer auf der Intensivstation

Frohburg

Das 58. Internationale Frohburger Dreieckrennen ist am Sonnabend von einem Unfall überschattet worden. Der Schweizer Fahrer Lukas Maurer stürzte im Training und liegt nach Angaben seines Teams mit einer Gehirnblutung auf der Intensivstation.

„Es wird sicher keinen Schweizer IRRC-Meister geben in 2021. Lukas Maurer hatte heute einen üblen Abflug in Frohburg“, ist auf seiner Facebook-Seite zu lesen. Das Vorderrad sei eingeknickt, und „Lukas blieb regungslos auf der Strecke liegen“.

Zustand verschlechterte sich

Nach einer Stunde im medizinischen Zentrum vor Ort sei er zwar entlassen worden, aber sein Zustand habe sich verschlechtert. „Nun liegt er auf der Intensivstation mit einer Blutung im Gehirn“, heißt es weiter in dem Eintrag von Sonnabendnacht. Am Sonntagmittag ließ Maurer ein Foto posten, das ihn lächelnd im Klinikbett zeigt mit Daumen nach oben. Die Lage sei „vielversprechend“, ist dort zu lesen.

Maurer war Spitzenreiter in der Superbike-Klasse der International Road Racing Championship (IRRC), die in den Niederlanden, Belgien, Finnland, Tschechien und Deutschland ausgetragen wird. Das Abschlussrennen findet an diesem Wochenende in Frohburg statt. Der Schweizer hatte drei Rennen in Folge gewonnen, und es hatte schon so ausgesehen, als wäre der Superbike-Titel für ihn nur noch Formsache.

Grams holt Titel

Doch Verfolger Didier Grams gelang trotz zweier Stürze beim Rennen in Horice, seine Hoffnungen auf den Sieg aufrechtzuerhalten. Nach Maurers Ausscheiden holte er nun seinen sechsten Meistertitel in der Superbike-Klasse bei der IRRC.

