Mal brennt ein Auto, dann ein alter Stall: In Abständen rücken die Feuerwehren in und im Geithain aus, weil jemand zündelt. Die Polizei tippt auf Brandstiftung, doch die Ermittlungen ziehen sich.

Unter Atemschutz löschten die Kameraden am Sonntag das in einem alten Stall in Syhra in Brand geratene Stroh. Quelle: Feuerwehr