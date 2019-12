Syhra – ein Dorf, das immer mehr verfällt

Geithain/Syhra

Die Geschichte derer von Einsiedel in Syhra reicht mehr als ein halbes Jahrtausend zurück. Das Gut, seit 1460 in Einsiedel'schem Besitz, wurde im Zuge der Bodenreform 1945 enteignet. Die historische Substanz – das Schloss samt Torgebäude und Stallungen, die von einer Mauer umgebene Kirche, der Wirtschaftshof, die Mosterei – sind beeindruckende Bauzeugen. Doch es dominiert der Verfall.

Mit dem Ende der DDR und der Rückgabe von Immobilien und Flächen an die einstigen Patronatsherrschaft sind es vor allem Probleme, die die Syhraer und die Stadt Geithain mit der Familie verbinden: Die Entwicklung des Dorfes kommt seit den neunziger Jahren nicht voran. Bürgermeister Frank Rudolph (UWG): „Herr von Einsiedel ist ein Verhinderer.“

Unmut entlädt sich in Einwohner-Versammlung

Der Unmut brach sich Bahn auf der jüngsten Einwohner-Versammlung, zu der der Bürgermeister eingeladen hatte. Drei Aufreger-Themen: Vorkaufsrechte, die Horst-Alexander von Einsiedel in den vergangenen Jahren für diverse Syhraer Parzellen in die Grundbücher eintragen ließ und zum Teil bereits nutzt. Der beklagenswerte Zustand markanter Einsiedel'scher Immobilien. Und: Der bislang blockierte Ausbau der das Dorf durchziehenden Kreisstraße.

Schloss, Rittergut, Kirche: Der Dreiklang in Syhra ist gestört. Das Dorf atmet Geschichte, doch der Verfall belastet die Menschen.

Grundbuch-Eintrag überrascht Eigenheim-Besitzer

Als Familie X. – der Name ist der LVZ bekannt – bald nach der Jahrtausendwende ein Einfamilienhaus kaufte, stand von einem Vorkaufsrecht, das von Einsiedel zustünde, im Grundbuch nichts. „Von der später erst erfolgten Eintragung habe ich 2012 erfahren. Ich bin in Einspruch gegangen, doch musste zur Kenntnis nehmen: Das ist rechtens. Das hat Bestand, fertig – ohne weitere Erläuterungen“, erinnert sich X. an den Kontakt mit dem Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen. Den Grundbuch-Vermerk betrachtet er als schwerwiegenden Eingriff und als Investitionsbremse.

Joachim-Hans von Einsiedel gilt als Verfolgter des Naziregimes

Einträge dieser Art betreffen einige Syhraer und die Kommune. Es geht um Wohngrundstücke, Feldflur, den Wanderweg von Syhra Richtung Geithain, sogar um einige Quadratmeter des Friedhofs. 1990 wollte Horst-Alexander von Einsiedel die Rückgabe jener Immobilien erreichen, die sein Vater Joachim-Hans von Einsiedel-Syhra (1901 bis 1989) in der sowjetischen Besatzungszone verlor.

Das Sächsische Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen stellte 1993 fest, dass die Einziehung des Vermögens nicht rechtens war. Grundlage ist Paragraf 1, Absatz 6, des Vermögensgesetzes, in dem es heißt, es gelte für all jene, die zwischen 1933 und 1945 „aus rassischen, politischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen verfolgt wurden und deshalb ihr Vermögen infolge von Zwangsverkäufen, Enteignungen oder auf andere Weise verloren haben“. Die Rückübertragung sei ausgeschlossen, so die Bundesbehörde 2013, wenn andere die Immobilien „in redlicher Weise erworben“ hätten. Statt Rückübertragung also Vorkaufsrecht (Paragraf 20a, Absatz 1, VermG).

Diese Flächen gehören der Familie von Einsiedel in Syhra. Quelle: Patrick Moye

Einwohner: Stadt Geithain ist nicht konsequent

Doch was wurde seither daraus? „Die alten Gebäude an der Straße stürzen ein, Ziegel fallen auf die Straße. Jedem Besuch muss man erklären, warum es hier so aussieht.“ Die Ruinen seien nicht nur nicht schön, sondern in hohem Maße gefährlich. Tödliche Unfälle wie im September in den alten Bad Lausicker Mühlenwerken, bei dem ein Elfjähriger sein Leben verlor, ließen sich in Syhra nicht ausschließen. Was Herr X. in der Bürgermeister-Runde im November aufs Tapet brachte, traf auf Zustimmung. Auch der Satz: „ Geithain geht nicht mit der nötigen Konsequenz vor. Wir fühlen uns allein gelassen.“

Bürgermeister: Wir können nichts erzwingen

„Der Ortsteil leidet, weil Herr von Einsiedel bremst. Die Straße könnte längst ausgebaut sein. Die Sanierung der Gebäude können wir nicht erzwingen. Es ist seine Entscheidung“, sagt der Bürgermeister. Dasselbe treffe auf die Verkehrssicherung zu und auf die Sicherung der Mosterei gegen unbefugtes Betreten: „Wir weisen ihn permanent auf seine Pflichten hin, mahnen, Wildwuchs im Verkehrsraum zu beseitigen, für das Schneeräumen auf dem Fußweg zu sorgen. Wir stehen oft vor der Ersatz-Vornahme.“ Die Situation sei aus Sicht der Syhraer wie der Stadt „absolut unbefriedigend.“

Landkreis: Keine Einigung über Straßenbau

Die Ausbau-Pläne für die Kreisstraße stagnieren. Der Vorentwurf liege seit 2014/15 vor, sagt Behördensprecherin Brigitte Laux. Er komme nicht zum Tragen, da der Eigentümer der historischen Substanz und die Kreisbehörde keine Einigung fänden. „Falls das Baurecht – also die Zustimmung der anliegenden Grundstückseigentümer über den erforderliche Grunderwerb zur Verbreiterung der Straße – nicht erlangt werden kann, muss ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden“, so Laux. Wann gebaut werden könne, sei offen. Mann wolle die weiteren Planungskosten 2021/22 einstellen.

Spricht Horst-Alexander von Einsiedel über Syhra, dann von großen Zeiten, die im Vergangenen liegen, und von aktuellen Enttäuschungen. „Ich habe immer versucht, eine – wie man in der Landwirtschaft sagt – gerade Furche zu ziehen“, sagt er im LVZ-Gespräch.

Mit dem Rückübertragungsanspruch habe er, so der 77-jährige Agraringenieur und Tierarzt, der große Teile seines Lebens in der Nähe von Hannover verbrachte, erlittenes Unrecht korrigieren wollen. Sein Vater Joachim-Hans habe die Franzosen, die während des Zweiten Weltkrieges auf den Ländereien in Syhra arbeiten mussten, gut behandelt und sei deshalb in Konflikt mit den Nazi-Machthabern, namentlich Kreisbauernführer Kirsche, gekommen: „Er sollte erschossen werden.“ Die Gestapo habe ihn 1944 zeitweilig inhaftiert. Auf diese Repressalien gründet sich der Entschädigungsanspruch der Nachwende-Zeit.

Horst-Alexander von Einsiedel : Schwerer Stand

1995 kaufte Horst-Alexander von Einsiedel Teile des einstigen Familienbesitzes zurück, so das Herrenhaus, Teile des Wirtschaftshofes, die Mosterei, zuletzt ein Volkseigener Betrieb (VEB). Er begann das Torhaus, Kernstück der historischen, bereits 977 als königlicher Hof erwähnten Anlage, zu restaurieren. Das kam bald ins Stocken, denn: „Ich hatte einen schweren Stand.“ Wie seine Vorfahren hier neu Fuß zu fassen und Landwirtschaft zu betreiben, gelang nicht. „Der Baron auf dem Trecker, das fanden manche anerkennenswert“, erinnert er sich: „Andere sahen das anders und quälten einen.“ Die Rede ist von Sachbeschädigungen, Einbrüchen, Bedrohungen, Brandstiftung.

Aus Tierklinik oder Schule wurde nichts

Projekte wie eine Großtier-Klinik oder eine Hotelfachschule für das Kohrener Land blieben Ideen. Die Mosterei wandelte sich nicht zur frequentierten Gastwirtschaft mit Blick auf ein Damwild-Gehege hinter dem Pfarrhaus. Das Pendeln zwischen Hannover und Syhra, die Rückkehr gar verlor an Reiz. Immerhin: Der Waldfriedhof am Ausgang des Dorfes mit der Familien-Grabstätte wurde zu einer Einsiedel’schen Stiftung.

Straßen-Pläne dürfen historische Substanz nicht gefährden

Die Verantwortung bleibt. Er sei „nicht bockbeinig“, sagt von Einsiedel. Zu dem, was die Stadt Geithain an Verkehrssicherungen fordere, „gibt es verschiedene Rechtspositionen“. Dass er über viele Jahre nicht in den Erhalt der Substanz investierte, begründet er mit den geschilderten leidvollen Erfahrungen: „Da wird man vorsichtig mit Investitionen.“ Mit dem Landkreis komme er nicht unter einen Hut, denn: Die Straße im Bestand auszubauen, gefährde die Standsicherheit von Torhaus und Kirche sowie einen unterirdischen Gang. Statt dessen sollte die Straße über den alten Teichdamm geführt werden; Verkehr würde damit aus dem Dorf genommen.

Übergabe des Besitzes an nächste Generation in Vorbereitung

Wie könnten die Dinge neu in Fluss kommen? Indem die Liegenschaften der Familie in Syhra, aber auch im nahen Hopfgarten an die nachfolgende Generation gegeben werden. „Darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Doch die Umsetzung geht nicht von heute auf morgen“, sagt der Mann, der keine leiblichen Kinder hat. Syhra sollte nach seinem Willen Alexander von Einsiedel (Wolftitz, Streitwald) übernehmen, Hopfgarten Bert von Einsiedel. „Es müsste viel Passion mitgebracht werden, um beides zu entwickeln. Aber das unterstelle ich mal.“

Von Ekkehard Schulreich