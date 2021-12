Syhraer Grundstücke: Abgeschnitten von öffentlichen Wegen

Geithain/Syhra

Nicht ins Straßen- und Bestandsverzeichnis der Stadt Geithain aufgenommen wird ein Weg, der in Syhra von der Kreisstraße quer über den Hof des Schlosses führt und dahinter zwei private Grundstücke rechtssicher erschließt. Der Stadtrat folgte einer entsprechenden Vorlage der Verwaltung. Der Einspruch von Gabriele Sporbert (CDU), die als Theusdorferin die vertrackte Grundstückssituation rund um die an die Familie von Einsiedel nach der Wende rückübertragenen Liegenschaften kennt, bewirkte keinen Aufschub. Die beiden hinterliegenden Eigentümer erreichen ihre Wohngebäude zwar weiterhin – mündlich zugesagt, nicht verbrieft. Ein Ortstermin.

Betonpiste, weil Mauer im Weg steht

„Ich habe das Notwege-Recht, bis er die Abwassergrube verfüllt hat“, sagt Rainer Trenkmann. Mit er meint der Mann Horst Alexander von Einsiedel, mit Weg eine ramponierte Betonpiste entlang einer alten Stallanlage. Trenkmanns Grundstück liegt in Nachbarschaft des leer stehenden Schlosses ein Stück von von der nach Ossa führenden Straße entfernt. Offiziell erschlossen wird es von einem Weg, der neben dem historischen Torhaus direkt auf das Schloss zuläuft und dann rechts an ihm vorbeiführt. Vorbeiführen würde trifft es besser. Denn seit einem Vierteljahrhundert macht eine mit Natursteinen verkleidete Mauer diese über seit Jahrzehnte selbst von schwerer LPG-Landtechnik genutzte Zufahrt unmöglich.

Streit reicht zurück in die neunziger Jahre

Erbaut wurde dieses Bollwerk im Frühjahr 1997 durch den zurückgekehrten Schlossherrn mit der Begründung, jeglicher Verkehr würde die historische Substanz des Schloss-Ensembles und eines unterirdischen Gangs gefährden. Rechtsanwälte und Behörden befassten sich mit der Mauer, sogar der Petitionsausschuss des sächsischen Landtages. Der Geithainer Stadt hatte 1998 für den Abriss gestimmt und gegen eine Entwidmung des Weges. Die Mauer steht bis heute. Eine zweite Syhraer Familie, dadurch ebenfalls betroffen, nutzt seither eine marode Betonstraße, die auf der anderen Seite am Schloss vorbeiführt. Ein unumstößliches Anrecht darauf hat sie ebenso wenig.

Verfallende Romantik mit Mauer: Hier führte bis 1997 der offizielle Weg über den Schlosshof zu den dahinter liegenden Grundstücken. Quelle: Ekkehard Schulreich

Eigentümer Stahn: Die Leute sind müde

„Die Fronten sind seit inzwischen Jahrzehnten festgefahren, und die Stadt hat offenbar kein Interesse an einer Lösung“, konstatiert Manfred Stahn, selbst Flächeneigentümer im Umfeld des Schlosses und in die damaligen Auseinandersetzungen unmittelbar eingebunden. Der vermauerte Weg sei damals rückübertragen worden, ohne die betroffenen Anlieger zu fragen. Die Leute seien heute müde und verbittert, und sie unterschätzten die rechtlichen Konsequenzen der jüngsten Stadtrats-Entscheidung, sagt er: „Wer kauft den später mal ein Haus, wenn es keinen öffentlichen Weg gibt?“

Stadträtin Sporbert: Wie kalte Enteignung

Konsequenzen habe das im Grunde schon jetzt, denn auch Müllabfuhr, Rettungsdienst und andere setzten auf eine gesicherte Zufahrt, sagt Stadträtin Gabriele Sporbert. Die Haltung des Geithainer Parlaments und der Verwaltung spiele letztlich dem einstigen Gutsherrn in die Hände, denn: „Das ist wie eine kalte Enteignung. Das fällt mal den Einsiedels zu, wenn es keine andere Zufahrt gibt.“

Oberbürgermeister: Stadt ist raus

Für Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG), der das in Zeiten weit vor seinem Amtsantritt wurzelnde Thema sozusagen geerbt hat, liegt das Problem nicht auf kommunaler, sondern privater Ebene. Trenkmanns hätten die Option, selbst eine Zufahrt von der Kreisstraße her zu bauen. Der Landkreis habe vor Jahren schon die Bereitschaft signalisiert, das zumindest zu bezuschussen. „Das wurde damals abgelehnt“, sagt Rudolph: „Der andere Eigentümer hat keinen Antrag auf den Eintrag ins Straßenverzeichnis gestellt. Wir können doch nur vorliegende Anträge behandeln.“ Dass die bauliche Situation vieler Liegenschaften in Syhra insgesamt völlig unbefriedigend sei, sei unbestritten. Das treffe auch auf das Vorkaufsrecht zu, dass sich die adlige Familie auf zahlreiche Syhraer Grundstücke hätte eintragen lassen. Doch die Kommune könne diesen Gordischen Knoten kaum auflösen.

Von Ekkehard Schulreich