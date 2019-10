Frohburg/Hopfgarten

Ein Zigaretten-Automat wurde in der Nacht zum Montag in Hopfgarten gesprengt. Er war in der Schlossstraße angebracht. Anwohner hatten gegen 1.45 Uhr einen lauten Knall gehört und informierten die Polizei. Über den oder die kriminellen Urheber ist noch nichts bekannt. Ebenso wenig ist unklar, wie hoch die Beute und der Sachschaden sind.

Von es