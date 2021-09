Tabu Suizid: Die Zschadraßer Klinik geht in die Offensive

Zschadraß

Alte Menschen waren isoliert. Eltern pendelten zwischen Homeoffice und quengelnden Kindern. Jugendliche durften in keinen Club. Die Pandemie zerrt an den Nerven. Nicht wenige sprechen von einer freudlosen Zeit seelischen Leidens. Die Psyche scheint unter Corona verletzlich wie sonst bei plötzlicher Arbeitslosigkeit, Trennung oder Behinderung. Der Freitod als Lösung?

„Es ist ein Unterschied, ob jemand wirklich tot sein will oder ob er von seinem Leid erlöst werden möchte“, sagt Oliver Somburg. Der Chefarzt der Zschadraßer Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie ermutigt Betroffene und Angehörige zum offenen, vorurteilsfreien Gespräch. Seit vielen Jahren nimmt er täglich Menschen auf, die nicht mehr leben wollen.

Stefan Brunnhuber: Suizidrate eher rückläufig

Kontaktsperren, Abstandsgebote, Mundschutz: Nach Ausbruch der Corona-Pandemie fürchteten weltweit nicht wenige Therapeuten, die strengen Regeln würden sehr wahrscheinlich zu mehr Selbsttötungen führen. Zumindest in der ersten Lockdown-Phase konnten Wissenschaftler keine Auffälligkeiten feststellen. Die Daten bewegten sich im Bereich der Vorjahre.

Professor Stefan Brunnhuber (l.) und Dr. Oliver Somburg im Park des Krankenhauses Zschadraß. Auf verschiedenen Stelen sind nachdenkliche Sätze zu lesen. Quelle: Thomas Kube

Die Suizidrate sei eher rückläufig, sagt Professor Stefan Brunnhuber, Ärztlicher Direktor der Diakonie Kliniken Zschadraß. Grund zur Entwarnung gebe es aber nicht. Seelische Erkrankungen wie Depression und Angstzustände hätten zugenommen, so der 59-Jährige. Ob Corona die Ursache ist oder aber der Auslöser, sei von Fall zu Fall verschieden.

Sorge vor Ansteckung groß

Er sieht es ähnlich wie Ulrich Hegerl, Vorsitzender der Deutschen Depressionshilfe. Dem Spiegel sagte er, es sei zwar unwahrscheinlich, dass die Coronakrise in großer Zahl bislang gesunde Personen in eine Depression führe. Das Problem aber sei, dass sich Versorgung und Zustand von Menschen mit vorhandener Diagnose verschlechterten.

Wegweiser auf dem Gelände der Diakonie Kliniken Zschadraß. Quelle: Thomas Kube

In Deutschland leiden über fünf Millionen Patienten unter Depressionen. Jedoch gingen Betroffene in der Pandemie seltener zum Arzt. Dabei sei nicht nur die Sorge vor Ansteckung groß: „Menschen mit Depressionen denken, sie sind selbst schuld, und sie dürfen jetzt nicht auch noch die knappen Ressourcen mit ihren Problemen in Anspruch nehmen.“

Spezialsprechstunde in Zschadraß

Sollte Corona doch noch zu einem Anstieg der Suizidrate führen, dürfte das vor allem daran liegen, dass Menschen mit bereits vorhandenen psychischen Erkrankungen wegen der Krise unbehandelt blieben. Und genau hier setzt Zschadraß an. Aktuell bietet die Klinik nach Anmeldung jeden Mittwoch ab 8 Uhr eine Spezialsprechstunde für Corona-Pandemiefolgen (Post Covid).

Das Krankenhaus in Zschadraß wird frequentiert von Patienten aus dem Landkreis Leipzig, aber auch aus Rochlitz und Mittweida. Quelle: Thomas Kube

„Wer zu uns in die Sprechstunde kommt, leidet oft unter den typischen Spätfolgen“, sagt Oliver Somburg. Der Mediziner nennt Symptome wie Konzentrationsstörungen, Erschöpfung, Energielosigkeit oder Schlafmangel.

600 Suizidversuche pro Tag

Post-Covid bilde neue Krankheitsbilder aus, weiß Professor Brunnhuber. In Zschadraß könne ein multiprofessionelles Team aus Ärzten, Psychologen, Pflegekräften und Sozialarbeitern helfen – mit Schulmedizin aber auch naturheilkundlichen Methoden. Außerdem gibt es weitergehende Behandlungen wie Yoga, Meditation, Akupunktur.

Viele Hände greifen ineinander. Quelle: Archiv

Suizide gelten noch immer als Tabu. Und das, obwohl sich in Deutschland jährlich fast 10000 Menschen das Leben nehmen. Jeden Tag gibt es 600 Suizidversuche. 90 Prozent gehen auf das Konto psychischer Erkrankungen. „Die Annahme, der Suizid stoppe das mentale Leiden, ist nicht wahr“, sagt Chefarzt Somburg, es werde nur an die Hinterbliebenen weitergegeben.

Offener Umgang mit dem Thema

Professorin Barbara Schneider, Leiterin des Nationalen Suizidpräventionsprogramms für Deutschland: „Durch jeden Suizid sind mittelbar mehr als 100000 weitere Menschen betroffen.“

Zschadraß als eine der wenigen sächsischen Anlaufstellen bei psychischen Folgeerkrankungen der Pandemie. Gerade am Welttag der Suizidprävention wirbt das Krankenhaus offensiv mit seinem Angebot: „Zögern Sie nicht, im ersten Schritt unsere Spezialambulanz zu nutzen. So können wir effektiv helfen, Beschwerden individuell zu lindern.“

Entlastung auf Station

Suizide könnten nie zu 100 Prozent verhindert werden, sagen die Zschadraßer Spezialisten. Trotz zuverlässig wirkender Medikamente, umfassender Gespräche und Zimmer mit Sichtkontakt: „Suizid ist kein Ereignis, sondern ein Prozess“, sagt Stefan Brunnhuber. Durch den stationären Aufenthalt profitiere der Patient in vielen Fällen von der Entlastung.

Eine Klinik geht in die Offensive. Quelle: Thomas Kube

Der Abstand von seinem sonstigen Lebensumfeld tue gut. Demütigungen, Hoffnungslosigkeit oder häusliche Gewalt seien mit einem Mal weit weg. „Wir sind voll und ganz aufnahmefähig“, betont der Ärztliche Direktor. Auf dem Höhepunkt der Coronakrise bekam sein Haus infizierte Patienten auch aus anderen Nervenkliniken.

Oliver Somburg: Es kann jeden treffen

Die im Moment stillgelegte Covid-Station mit 15 bis 20 Betten könne jederzeit wieder hochgefahren werden, heißt es. Nach wie vor gelte Maskenpflicht. Die Therapieprogramme finden wie geplant statt. Um Ansteckungen zu vermeiden, werde aber das soziale Belastungstraining derzeit nur in therapeutisch begründeten Ausnahmefällen praktiziert.

Soziales Belastungstraining? „Wenn ein Patient acht Wochen bei uns war, muss er sich erst wieder an sein Zuhause gewöhnen. Das will trainiert sein, üblicherweise an Wochenenden“, sagt Oliver Somburg. Die Psychiatrie dürfe nicht stigmatisiert werden. Niemand solle sich schämen müssen, psychisch krank zu sein: „Es kann jeden treffen. Alle Altersgruppen. Alle sozialen Schichten.“

Neustart in Zschadraß

Für die meisten sei Zschadraß der letzte Ort, an dem sie landen wollten. Für viele werde es dann aber der erste Ort, an dem sie wieder zu sich finden. „Aus Dankbarkeit und Demut nahm kürzlich ein entlassener Patient nicht das Taxi, sondern ging zu Fuß nach Hause – 17 Kilometer. Er fühlte sich dafür stark genug.“ Das seien anrührende Momente für ihn als Arzt, sagt Somburg.

Die Anmeldung zur Spezialsprechstunde erfolgt über die Telefonnummer 034381/87-440. Alle Anrufe unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht.

Hilfe bei Depressionen

Sie leiden an Depressionen oder haben Suizidgedanken? Hilfe gibt es beim Infotelefon Depression der Stiftung Deutsche Depressionshilfe in Kooperation mit der Deutsche Bahn-Stiftung unter der Telefonnummer 0800 / 33 44 53 3 (kostenfrei). Betroffene können sich an Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 18 Uhr auch an das Psychosoziale Beratungstelefon in Leipzig wenden, unter der Telefonnummer 0341 / 99 99 00 00. Außerhalb dieser Telefonzeiten gibt es Hilfe bei der kostenfreien Telefonseelsorge: 0800 / 111 0 111 oder 0800 / 111 0 222.

Von Haig Latchinian