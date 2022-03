Tag der offenen Tür im BSZ Böhlen

Landkreis Leipzig/Böhlen

Das Berufliche Schulzentrum (BSZ) Leipziger Land in Böhlen lädt am 11. März von 16 bis 19 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Interessierte Eltern und Schüler können die Räumlichkeiten besichtigen sowie Informationen zu den einzelnen Bildungsgängen einholen.

Berufliches Gymnasium in Böhlen führt zum Abitur

Das Berufliche Gymnasium führt nach erfolgreichem Abschluss zur allgemeinen Hochschulreife (Abitur). „An unserem Beruflichen Gymnasium wird eine vertiefte Ausbildung in den Leistungskursen Biotechnologie sowie Volks- und Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen erteilt, die den Übergang in spezifische Studienrichtungen an Universitäten und Fachhochschulen erleichtern“, so die Schulleitung. Näheres dazu ist am 11. März ab 17.30 Uhr bei einer Informationsveranstaltung in der Cafeteria zu erfahren. Die zuständige Fachleiterin sowie Oberstufenberater erläutern den Weg zur allgemeinen Hochschulreife sowie die Zugangsvoraussetzungen am BSZ Leipziger Land.

Berufsfachschule ist in Böhlen eine weitere Option

Eine weitere Option ist die Berufsfachschule. „Am BSZ werden Krankenpflegehelfer und Sozialassistenten ausgebildet. Beide Ausbildungsberufe sind schulgeldfrei und führen in zwei Jahren zum Berufsabschluss“, informiert das BSZ. Praktika in verschiedenen Arbeitsfeldern ergänzen den Unterricht.

Für die kaufmännischen Berufe (unter anderem Automobilkaufmann, Verkäufer/Einzelhändler, Kaufmann für Büromanagement, Verwaltungsfachangestellte) sowie die gewerblichen Berufsbilder (zum Beispiel Fahrzeuglackierer, Maler/Lackierer, Metallbauer und Chemikant) wird die praxisorientierte Theorievermittlung vorgestellt.

Die Berufsschullandschaft im Landkreis Leipzig (Stand 2020). Quelle: Patrick Moye

Tag der offenen Tür als Präsenzveranstaltung geplant

Geplant ist die Veranstaltung nach derzeitigem Stand im Schulgebäude in der Röthaer Straße 44 in Böhlen. Für den Zutritt gilt zurzeit die 2-G-Regel: Besucher müssen demnach geimpft oder genesen sein. Außerdem bestehe Maskenpflicht, so die Einrichtung.

Über aktuelle Änderungen, die sich möglicherweise noch ergeben, erhalten Interessenten auf der Homepage www.bsz-leipziger-land.de Auskunft.

Von Simone Prenzel