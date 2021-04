Noch immer Lockdown aller Orten. Doch Trübsal blasen hilft nicht. Was aber hilft, sind Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten des Landkreises. Die LVZ hat auf der Halde Trages, in Grimma, am Tagebau und an der Wassermühle Höfgen mit Wochenendausflüglern gesprochen.