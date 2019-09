Tausende Fans strömen zum Frohburger Dreieckrennen

Frohburg

Wenn es beim Start unter den Füßen kribbelt, wenn beim Vorbeikommen der Fahrer Gespräche unterbrochen werden müssen und wenn Techniker mit Wägelchen durch die Gegend ziehen, ist wieder Frohburger Dreieckrennen. Die 57. Auflage konnte wegen des guten Wetters am Wochenende mehrere Tausende Besucher verzeichnen, die mit Campingstühlen, Picknickdecken, Kühlbox und Ferngläsern angerückt waren, um das Renngeschehen auf dem 4,8 Kilometer langen Kurs zu beobachten.

Zur Galerie Tausende Besucher strömten am Wochenende zum 57. Frohburger Dreieckrennen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, zogen im Hintergrund mehr als 250 Helfer die Strippen. Mit Erfolg.

Superbike von griechischem Fahrer gestohlen

Und das hatte es in sich: Lokalmatador Didier Grams kämpfte in der Superbike-Klasse der International Road Racing Championship (IRRC) um Rang zwei (der Sieg war Davey Todd aus Großbritannien nicht mehr zu nehmen), der Franzose Matthieu Lagrive kämpfte um den Sieg in der Supersportklasse. Für den Griechen Vassilios Takos, der beim Superbike starten wollte, hingegen lief nichts. Ihm war in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag die Maschine gestohlen worden, Anzeige wurde erstattet. Und andere Rennfahrer mussten selbst noch bei der Startaufstellung ihren Rückzug vermelden, weil das Motorrad streikte.

Während die Besucher ihren Fokus auf die Strecke und damit auf das größte Sportereignis der Region richteten, zogen hinter den Kulissen mehr als 250 Helfer die Strippen, um ein reibungsloses Rennwochenende zu gewährleisten. 80 Streckenposten, 93 Helfer vom Deutschen Roten Kreuz und unzählige Mitglieder vom ausrichtenden Verein MSC Frohburger Dreieck steckten ihre gesamte Energie in die zwei Tage.

DRK aus Buchen mit an der Strecke in Frohburg

Vom DRK war nicht nur der Kreisverband Geithain vor Ort, sondern auch der Kreisverband Buchen. „Seit 1991 sind wir mit hier, haben während der vergangenen Jahrzehnte eine enge Freundschaft mit dem Geithainer Kreisverband aufgebaut“, erzählt Benno Henn, dortiger Katastrophenschutzbeauftragter. Das führe mittlerweile dazu, dass immer mehr Nachwuchs nach Frohburg mitwolle, „wegen des Rennens und wegen der freundschaftlichen Bande“. Eine von den angesprochenen jungen Rotkreuzlern ist Ayleen Adelmann. Die seit gestern 20-Jährige aus Hardheim feierte in den vergangenen drei Jahren jedesmal auf der Rennstrecke ihren Geburtstag.

Doctor-Car mit eingespieltem Team an Board

An 14 Posten entlang der Strecke sorgten die Helfer dafür, dass die Fahrer bei Stürzen so schnell wie möglich Hilfe bekamen. Schon am Sonnabend mussten die ersten Sanitäter und Ärzte tätig werden, „aber zum Glück lief alles glimpflich ab“, sagt Einsatzleiter Peter Winter. Einer der Ärzte ist der Chirurg Rojald Lenk, der seit Jahren zusammen mit Notfallsanitäter André Herfurth im Doctor-Car auf der Strecke unterwegs ist – zumindest bei der jeweils ersten Runde der einzelnen Rennen. „Bei solchen Großereignissen ist es wichtig, dass das Team zusammen gut funktioniert“, betont Lenk mit Blick auf Herfurth – und auch mit Blick auf Jens Engelhardt. Das MSC-Mitglied bringt als „Chauffeur“ die beiden im Notfall innerhalb von 30 Sekunden an den Unfallort.

Auch Fans werden im Krankenzelt behandelt

Im Medical Center dann übernimmt unter anderem Kreisverbandsärztin Anke Hiltmann die Patienten. „Ausgestattet ist das Center fast wie ein Krankenhaus, nur Röntgen und Ultraschall fehlen“, erzählt sie. Hier würden nicht nur die Fahrer versorgt, sondern auch Zuschauer. Egal, ob diese mit Wespenstichen kämen oder Kreislaufproblemen. „Wir haben hier schon alle Krankheitsbilder behandelt“, sagt Winter.

Sportler bei Benzingesprächen dicht umringt

Nicht nur das Rennen an sich lockte am Wochenende Motorsportbegeisterte ans Dreieck, schon der Auftakt – die Benzingespräche auf dem Markt – geriet am Freitag zum Straßenfeger. Gab es im vergangenen Jahr wegen des miserablen Wetters eine Eins-zu-Eins-Betreuung zwischen Rennfahrern und Rennsportbegeisterten, mussten Fans bei den diesjährigen Benzingesprächen Geduld beweisen. Heißt: Wer seinem Idol näher kommen wollte, brauchte Durchhaltevermögen. Und Ellenbogen, um sich den Weg zu bahnen.

Von Julia Tonne