Tautenhainer Holzbauer trotzt Preis-Explosion

Frohburg/Tautenhain

Kalt lassen Peter Hennemann die aus dem Ruder laufenden Holzpreise nicht. Doch der Unternehmer, der seit drei Jahrzehnten mit dem und auf diesen Werkstoff baut, ist von einer Verdoppelung oder Verdreifachung der Preise auf dem Weltmarkt nur wenig betroffen. Zu einen, weil sein Tautenhainer Betrieb deutschlandweit große Hallen aus gelieferten Trägern lediglich montiert. Zum anderen, weil er bei Dachstühlen für Eigenheime eine kostengünstige Lösung gefunden hat.

Holzpreis-Anstieg nicht nachvollziehbar

Konstruktionsvollholz ist veredeltes, standardisiertes Bauholz, das die Sägewerks-Industrie anbietet. Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche und Douglasie kommen - getrocknet, gehobelt und auf verschiedene Längen und Stärken gebracht – auf großen wie kleinen Baustellen zum Einsatz. Von Januar bis Juni habe sich der Preis dafür verdreifacht, moniert Peter Hennemann: „Das sind Spekulationspreise. Die kann und will ich meinen Kunden nicht weitergeben.“ Inzwischen seien die Preise ein Stück gesunken, lägen beim Doppelten. „Nachvollziehbar sind sie trotzdem nicht, anders als vielleicht noch bei Kraftstoffen oder beim Stahl.“ Würde Hennemann mit seinen Leuten für private Hausbauer den vor Monaten bestellten Dachstuhl jetzt aus diesem Holz zimmern, müsste er 5000 bis 6000 Euro mehr verlangen als kalkuliert. Für ihn ein Unding.

Selber hobeln spart jede Menge Geld

„Ich nehme statt dessen Bauholz getrocknet, Fichte, Qualität C 24. Der einziger Unterschied: Es nicht nicht gehobelt. Aber das können wir selber, und so lässt sich der Preis halten“, sagt der 61-Jährige, der gemeinsam mit seiner Frau im Frühjahr 1992 das Unternehmen in Colditz gründete; seit 1993 ist es in Tautenhain ansässig. Ein Fünftel seines Umsatzes macht er mit Dachstühlen für Eigenheime. Die liefert er an kleine und mittelständische Baufirmen in der Südleipziger Region. „Ich habe einen zuverlässigen, fairen Lieferanten für das Holz, einen sächsischen. Mit dem arbeite ich seit Jahren gut zusammen.“

Montage-Aufträge deutschlandweit

Das Gros der Aufträge führt die Hennemänner allerdings oft weit über die Grenzen des Freistaates hinaus – und es handelt sich um deutlich größere Bauten. „Bei diesen Montagen wird das Holz allerdings gestellt. Was den Holzpreis betrifft, bin ich relativ sorgenfrei“, sagt der Firmengründer Peter Hennemann, der das Unternehmen inzwischen mit Alexander Krause in einer Geschäftsführer-Doppelspitze leitet. Im pfälzischen Offenbach entsteht eine riesige Logistikhalle. Die unter das von Leimbindern getragene Dach zu bringen, beansprucht die Sachsen ein Vierteljahr. Ebenso umfangreich, wenn auch geografisch nicht so weit entfernt ist, was für die Leipziger Verkehrsbetriebe zu tun ist: In Heiterblick entsteht eine weitere Fertigungshalle für Straßenbahn-Wartung und -Bau; hier war das Unternehmen bereits 2020 im Einsatz. In Leisnig, Greiz, Berlin sind es Einkaufsmärkte, anderem Bau die Tautenhainer weithin sichtbar mitwirken. Sichtbar wegen der Automobilkräne, mit denen die Träger eingehoben werden.

Auftragsbücher sind gut gefüllt

„Grundsätzlich muss ich sagen: Es läuft. Die vergangenen drei Jahre waren die besten für uns. Die Wirtschaft brummt. Es wird viel investiert“, sagt Peter Hennemann. Für die drei Montagetrupps bedeutet das, von Montag bis Freitag, Woche für Woche, fern von zu Hause im Einsatz zu sein. Insgesamt 14 Köpfe zählt das Unternehmen. Arbeit gäbe es für mehr, doch verlässliche Fachleute zu finden, sei schwer, sagt der Chef: „Montage schreckt viele ab. Das ist einfach so.“

Ähnlich kompliziert sei es bei der Ausbildung des Berufsnachwuchses. Die Suche nach geeigneten Kandidaten stellte Hennemann nach Misserfolgen zumindest vorerst ein. Von denen, die bei ihm über die Jahrzehnte Zimmermann lernten, blieben einige – immerhin. Mit Alexander Krause (43) ist einer Geschäftsführer des Mittelständlers und steht für einen Generationswechsel, der vorbereitet sein muss, auch wenn Peter Hennemann mitnichten an Ruhestand denkt. Und die Preise, der Werkstoff Holz? „Man kann nicht abschätzen, wie es sich entwickelt. Stahl ist ja auch teurer geworden“, sagt er. Näherliegendes gibt ihm statt dessen zu denken: die Bundestagswahl am 26. September: „1998, als Schröder kam, da gab es wirtschaftlich einen Einbruch. Da habe ich sogar einen meiner Kräne verkauft.“

Von Ekkehard Schulreich