Frohburg/Tautenhain

Die Tautenhainer feierten am Wochenende gleich drei Tage ihr Dorffest. Sie zeigten Filme vergangener Dorf- und Heimatfeste und luden mit DJ Andy zum Tanz ein. Der Samstag stand ganz im Zeichen von Sport, Tanz und Spiel.

Viele aus Tautenhain bringen sich ein

„Wir vom Freizeitverein erhalten durch andere Vereine Unterstützung, was so ein Fest erst möglich werden lässt. Der SV Tautenhain, der Jugendclub und viele Helfer aus dem Ort organisieren das Dorffest mit“, sagte Daniel Kratz vom Freizeitverein. Das Dorffest hatte es früher schon einmal gegeben, doch es kamen immer weniger Besucher, erinnerte sich Kratz. Als sie das Fest vor Jahren mit einem Tanzabend wiederbelebten, war die Resonanz groß. So fassten sie Mut, wieder mehr daraus zu machen, und konzipierten das Dorffest neu. „Dank der vielen Mitstreiter ist es uns gelungen, das Dorffest neu zu gestalten. Was mich besonders freut ist, die Jugend aus dem Ort bringt sich auf ihre Weise in das Festgeschehen mit ein. Für die Disco am Freitag haben sie die Regie übernommen“, hob der Vorsitzende hervor.

Auch die Feuerwehr beteiligte sich an dem Event. „Für die Kinder stand das Zielspritzen im Vordergrund“, betonte Feuerwehrmann Rafael Bothen. Er beobachtete, dass die Mädchen und Jungen mit Feuereifer dabei waren. „Neben dem Spaß den sie beim Wasserspritzen haben, lernen sie mit Geduld und Geschick das Ziel zu treffen“, meinte Bothen. Die Feuerwehr gehöre zum Dorf, und deshalb sie gern bereit, auf diese Weise ihren Beitrag zu leisten.

Volleyball gehörte zum Festprogramm. Quelle: René Beuckert

Beim Volleyball ging es zur Sache

Dass die Tautenhainer sportlich aktiv sind, bewiesen sie beim Volleyball. So bildeten sich schnell Mannschaften aus dem Dorf, die gegeneinander antraten. Vereinsvorsitzender Daniel Kratz hob das Miteinander hervor. „Uns ist es gelungen, zum Dorffest die Generationen zusammen zu bringen. Ein kleiner Ort lebt vom Miteinander. Ein Fest dieser Art kostet Geld. Dank der Unterstützung von Betrieben aus dem Ort und dem nahen Umland und den vielen freiwilligen Helfern ist es uns erst möglich so ein Dorffest auf die Beine zu stellen“, bekräftigte Kratz.

Trotz Hitze versammelten sich viele Besucher im Festzelt. Mit einem bunten Programm unterhielten die Tänzerinnen des Karnevalsvereins TKV die Gäste. Selbst die Jüngsten kamen beim Schautanzen zum Zuge und begeisterten mit ihren Tanzeinlagen die Eltern und Großeltern. Sogar eine Liveband spielte am Samstagabend. Mit einem Frühschoppen am Sonntag klang dann das Dorffest aus.

Von René Beuckert