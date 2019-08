Geithain

Das Feuer, das am Sonntagmorgen in einem Wohnhaus in der Geithainer Eisenbahnstraße ausgebrochen ist, wurde „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ durch einen technischen Defekt der Elektroinstallation ausgelöst. Das sagte Alexander Bertram von der Polizeidirektion Leipzig der LVZ. Eine Untersuchung durch den Brandursachen-Ermittler, der noch am Sonntag in Geithain war, habe dies gezeigt.

Das Feuer war nach Informationen der Feuerwehr in einem Verteilerschrank im Keller ausgebrochen. „Um eine Manipulation am Stromkasten auszuschließen, kam zusätzlich zum Brandursachenermittler der Polizeidirektion Leipzig einer des Landeskriminalamtes zum Einsatz“, so Bertram. „Es fanden sich aber keine Hinweise auf eine Manipulation.“

Qualm schnitt fünf Bewohnern den Fluchtweg über das Treppenhaus

Der Brand war kurz nach sechs Uhr morgens bemerkt worden. Er ging mit einer sehr starken Rauchentwicklung einher. Der Qualm schnitt den fünf Bewohnern den Fluchtweg über das Treppenhaus ab. Feuerwehrleute der Wehren Geithain und Frankenhain brachten sie deshalb mit von Brandschutzhauben aus der Gefahrenzone. Weil sie giftige Rauchgase eingeatmet hatten, wurden alle fünf vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Von Ekkehard Schulreich