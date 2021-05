Text aus dem Nachlass: Guntram Vespers Abschiedsgang durch Frohburg

Frohburg

Acht Lebensjahrzehnte zu vollenden, dem Schriftsteller Guntram Vesper war das nicht vergönnt. Am 28. Mai hätte er diesen runden Geburtstag gefeiert, doch er starb am 22. Oktober 2020 in Göttingen. Verbrachte er auch den Großteil seiner Jahre im Niedersächsischen, prägte ihn kein Ort so wie Frohburg, war keine Region wie das Kohrener Land und das Süd-Leipziger Kohlerevier bis zum Schluss immer wieder Impulsgeber für sein literarisches Schaffen. Dem Landstrich, dessen räumlichen Verlust er stets als eine pulsende Wunde empfand und als einen Kraftquell, erweist einer seiner letzten Texte Referenz, vorgelegt von der Corvinus-Presse zu Vespers 80. Geburtstag.

Cover des von der Corvinus-Presse herausgegebenen Vesper-Textes. Quelle: Repro LVZ

Noch einmal sucht der Schriftsteller den Dialog

„Da wären wir, sage ich zu meinem Freund, hier oben beginnt unsere Tour, hundertachtzig Meter über Normalnull, der Markt von Frohburg liegt zwanzig Meter tiefer, wir gehen zu Fuß erst in die Stadt hinunter, dann zwanzig Kilometer über Land, das schaffst du doch, frage ich, er nicht.“

Der Schriftsteller steht am Frohburger Bahnhof, das einst prachtvolle Empfangsgebäude verwaist. Nicht mehr der Junge ist er mit den kratzenden Kniestrümpfen – wie noch im preisgekrönten Roman. Ein Mann hohen Alters steigt da mit einem Freund aus dem Wagen (nicht der heute hier verkehrenden S-Bahn), um noch einmal zu gehen durch eine Gegend, die zu ihm spricht.

Sehnsuchtsstadt Frohburg zieht sich durch das Werk

Eine Selbstvergewisserung ist diese Runde, die, vorbei am Haus der Kindheit, hinüber führt nach Gnandstein, nach Kohren-Sahlis und zurück durch den Streitwald. Und es ist ein Abschied. Hermann F., der Begleiter, ist das Medium, ist das Vergrößerungsglas, unter dem Spuren noch einmal aufscheinen. Lebenswege, Geschehnisse weit vor Vespers Zeit, Erzähltes, das er – selbst als er wohnhaft war hinter einer auch ihn formenden Grenze – aufsog, speicherte. Das er, hochkonzentriert und ineinander versponnen, seiner Sehnsuchtsstadt Frohburg schließlich zurückgab mit dem gleichnamigen Roman.

Lebenslänglich Frohburg in literarischem Sinn, auch wenn Guntram Vesper sein Leben in Göttingen verbrachte. Foto von einer Lesung in seiner Kindheitsstadt. Quelle: Jens Paul Taubert

Corvinus-Presse veröffentlicht Text aus dem Nachlass

„Jenseits der Kohle hinter den Seen. Das Frohburg-Kohrener Ländchen“ fasst, fadengeheftet und ausgestattet mit Grafiken von Frank Wildenhahn, zwischen blauen Kartondeckeln zusammen, was Guntram Vesper – meist in Begleitung seiner Frau Heidrun – immer wieder durch den Landstrich, ja, trieb. Da sind die Sätze, die vieler Kommata bedürfen, die sich über halbe Seiten ziehen, da eines ja ins andere greift, da Geschichte immer atemlos und niemals abgeschlossen ist.

Anders als der Roman „Frohburg“, mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2016 ausgezeichnet, trägt dieser Text aus dem Nachlass, im vergangenen Jahr bereits veröffentlicht in der Frankfurter Rundschau, eher chronistisch-journalistischen Charakter. Manches Urteil, das der Spazierende seinem Begleiter Hermann, im Vorübergehen nur, in die Erzählung mischt, schmälert ihr Gewicht, reißt heraus aus dem Fluss. Mitunter wäre weniger mehr.

Opus magnum – was das größte Werk meint eines Künstlers, ja eines Alchimisten – haben Kritiker den Roman „Frohburg“ gern genannt. Ein Buch, das ein Konzentrat ist, keine der 1002 Seiten entbehrlich. Im Ursprung zählte das Manuskript 1400.

Guntram Vesper: Jenseits der Kohle hinter den Seen. Das Frohburg-Kohrener Ländchen. Corvinus-Presse Schöneiche 2021. 20 Euro. Es gibt eine Vorzugsausgabe als Künstlerbuch mit Originalradierungen und Holzschnitten.

Von Ekkehard Schulreich