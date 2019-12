Thüsac stattet Busse mit kostenfreiem WLAN aus

Borna/Geithain

ICE-Standard im Bus: Wer in der Region Borna/ Geithain in den Linienbus steigt, fährt nicht nur von A nach B. Er kann während dessen ab sofort kostenlos im Internet unterwegs sein. Das Verkehrsunternehmen Thüsac hat seine in Sachsen eingesetzten Busse zum Fahrplanwechsel, der am 15. Dezember ansteht, mit WLAN ausgestattet. „Wir freuen uns, so zur Verbesserung unseres Angebotes beitragen zu können“, sagt Geschäftsführerin Tatjana Bonert. Vielleicht veranlasse das auch den einen oder anderen, vom Auto umzusteigen in den Bus, denn dann könne man die Fahrzeit ja nutzen, um zu surfen und die Zeit effektiv zu nutzen.

Förderung macht WLAN möglich

Für 44 Busse, die im südlichen Landkreis Leipzig auf Achse sind, hatte das in Sachsen und Thüringen tätige Unternehmen mit Sitz in Windischleuba über den Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig eine Förderung beantragt. Die wurde durch den Freistaat gewährt, sodass die Fahrzeuge Stück für Stück mit der nötigen Technik ausgerüstet werden konnten. Rund 80 000 Euro wurden so investiert. Die Thüsac geht sogar einen Schritt weiter und rüstet – allein auf eigene Kosten – auch jene Busse mit WLAN aus, die erst nach dem Förderantrag zur Verstärkung des Fuhrparks angeschafft wurden. In diesen Bussen wird die Technik im Laufe des Januars verbaut.

Internet in einigen Bussen bereits verfügbar

Die ersten Busse mit WLAN an Bord sind schon seit einigen Tagen unterwegs. „Wir sehen, dass das WLAN genutzt wird“, so Bonert. Die Entscheidung zu investieren, erweise sich als richtig. Passagiere könnten sich problemlos einwählen, müssten lediglich - wie etwa in Zügen oder Hotels - den Nutzungsrichtlinien zustimmen: „Nur einmal ja sagen, dann loggt sich das Handy bei der nächsten Fahrt automatisch ein.2 Erkennbar ist der neue Service an dem Signet an der Tür.

Von Ekkehard Schulreich