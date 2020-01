Tierärzte im Südraum haben eigenen Notdienst

Landkreis

Seit Anfang des Jahres bieten die Tierarztpraxen im Südraum Leipzig eigene Notdienste an den Wochenenden an. Bisher mussten Hunde- und Katzenbesitzer aus dem Leipziger Norden zuweilen bis Borna fahren, um ihren Vierbeiner untersuchen und behandeln zu lassen. „Bis vor wenigen Wochen gab es nur einen Notdienstplan für alle Tierärzte aus Leipzig und dem Südraum zusammen“, erklärt die Böhlener Tierärztin Annett Vahlenkamp.

Doch weil sich zunehmend mehr Veterinärmediziner im Südraum (unter anderem nun auch in Pegau und Neukieritzsch) niedergelassen haben, sei es künftig möglich, die Notdienste unter diesen aufzuteilen. Heißt: Die Notdienstpläne der Stadt Leipzig und des Landkreises wurden gesplittet.

Versorgung der Tiere wird durch Splittung verbessert

„Dadurch können wir die Versorgung wesentlich verbessern“, macht Vahlenkamp deutlich, die selbst in Böhlen eine Praxis betreibt. Schon deshalb, weil die Wege für die Besitzer kürzer werden. Konkret bedeutet die Neuerung, dass die Tierärzte im Südraum sämtliche Dienste im Jahr aufgeteilt haben und jeder an etwa drei bis vier Wochenenden Bereitschaft hat.

Der Südraum hat jetzt einen eigenen Tierarztnotdienst: Die Wege für Haustierbesitzer werden dadurch kürzer. Quelle: Ina Fassbender/dpa

Von 8 bis 18 Uhr ist die jeweilige Praxis am Sonnabend und Sonntag geöffnet, außerhalb dieser Zeiten – also in den Nachtstunden und an Feiertagen – sind dann die Tierkliniken in Panitzsch und in Leipzig zuständig.

Tierarztpraxen im Südraum Leipzig decken Rufbereitschaft ab

Ende vergangenen Jahres hatten sich die Tierärzte des Südraums dazu entschlossen, eigene Notdienstpläne zu erstellen, „und bei den Leipziger Kollegen kam das gut an“, erzählt Vahlenkamp. Schließlich würde die das ein Stück weit entlasten.

13 Tierarztpraxen – darunter die in Borna, Neukieritzsch, Böhlen, Rötha, Pegau, Kitzscher und Markkleeberg – decken künftig die Wochenend-Bereitschaft im Leipziger Süden ab. „Tierbesitzer sollten bei einem Notfall zunächst kurz in der jeweiligen Praxis anrufen“, rät Vahlenkamp, dann könne der Veterinärmediziner entscheiden, ob er unter Umständen Tierarzthelfer hinzuziehen muss. Innerhalb von 20 Minuten seien die Ärzte dann in ihrer Praxis, um Vierbeiner und Vögel behandeln zu können.

Kosten für Tierbesitzer sind beim Notdienst höher als an Werktagen

Eines sollten Tierliebhaber noch wissen, wenn sie die Notdienste an den Wochenenden in Anspruch nehmen. Die Gebührenordnung sieht mindestens einen zweifachen Gebührensatz im Vergleich zu den regulären Kosten an den Werktagen vor. Heißt: Alleine die Untersuchung kann dann statt 15 Euro 30 Euro kosten. Hinzu komme zudem noch eine Notdienstgebühr in Höhe von 50 Euro.

Nach Aussage von Vahlenkamp sei es den Tierärzten auch überlassen, den drei- oder vierfachen Satz zu verlangen. „Das hängt dann sicherlich von der Schwere der Erkrankung und vom Aufwand der Behandlung ab“, sagt sie. Müsse ein Tier am Wochenende operiert werden, sei es beispielsweise erforderlich, zusätzlich die Tierarzthelfer hinzuzuziehen.

Welche Praxen an den jeweiligen Wochenenden Bereitschaft haben, erfahren Tierbesitzer über das Internet. Die Notdienste für Leipzig sind auf www.notdienst-tieraerzte-leipzig.de zu finden, für den Südraum auf www.tierarzt-notdienst-suedraum-leipzig.de.

Von Julia Tonne