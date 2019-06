Geithain

Konzentration auf wenige Arten, Zucht bedrohter sächsischer Haustierrassen, tierfreundliche Unterbringung, Nähe zu all jenen, die den Geithainer Tierpark schätzen: Der Verein, der die Gehege im oberen Stadtpark betreut, sieht den Tierpark nach Monaten der Kritik ruhigeres Fahrwasser erreichen. „Wir gehen jetzt zurück zu den Wurzeln“, sagt der Vereinsvorsitzende Thomas Muhl.

Verein hat tragfähiges Konzept für Geithainer Zoo entwickelt

Das Veterinäramt des Landkreises habe den Verein „sehr begleitet auf diesem schweren Weg“. Es sei zudem gelungen, die auseinander klaffenden Positionen zwischen Stadtverwaltung und Verein anzunähern. Das schließe ein, die von Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) geforderte Reduzierung der Fläche zu akzeptieren. „Wir haben das hart diskutiert.“ In ein nächstes Gespräch mit der Rathaus-Spitze am 5. Juni gehe man deshalb ohne Vorbehalte und mit einem Konzept, von dessen Tragfähigkeit man überzeugt sei.

Tierparkvereins-Chef Thomas Muhl füttert die Lamas. Quelle: Jens Paul Taubert

Wohl der Tiere steht oben an

„Es geht uns um das Wohl der Tiere. Deshalb haben wir den Tierpark umgestülpt“, blickt Muhl auf Monate und Jahre des Vereins, die eine Zerreißprobe waren. Muhl, seit Kurzem erst in Leitungsverantwortung, spricht von diesen Kalamitäten – Anzeigen und Druck der Veterinärbehörde wegen Haltungsbedingungen, Auflagen der Stadt wegen des Geländezustands – in der Vergangenheitsform. Der Verein erfahre viel Zuspruch von den Besuchern, aber auch von Stadträten, und über die vielen Tierpaten eine konkrete Unterstützung. Dennoch sei es schwer, über die Runden zu kommen und allem zu genügen. Denn dafür brauche es kontinuierlich helfende Hände, und die seien knapp. Der feste Stamm von zehn Ehrenamtlichen, zeitweise unterstützt durch Bundesfreiwilligendienstler und Ein-Euro-Jobber, arbeiteten am Limit.

Verein braucht mehr, die zupacken

„Wir brauchen Leute, die gezielt einsetzbar sind, wenn diese Hilfe nötig ist“, sagt Muhl. Das sei umso wichtiger, da man jetzt die Selbstversorgung mit Futter anstrebe. Da brauche man flexibel Leute zum Mähen, zum Wenden, zum Einfahren des Heus. Rund 7000 Quadratmeter Wiesen habe man sich um Geithain, aber auch in Kitzscher und Trebishain gesichert. Einige bauten für den Tierpark jetzt in ihrem Garten Salat und Möhren an. Der trockene Sommer 2018 sei vor allem im Winter spürbar geworden, als das Futter knapp wurde. Einem solchen Szenario wolle man vorbeugen. Dazu trügen auch zahlreiche Naturalspenden bei, die die feuerrote „Futterkiste“ des Vereins abholt.

Zoey und Jasmin und Josephine und Leonie (hinten) sorgen gern dafür, dass sich die Ponys ein bisschen bewegen. Quelle: Jens Paul Taubert

Imbiss abgerissen, Scheune entrümpelt

Um den Tierpark handhabbarer zu machen und dem Tierwohl Rechnung zu tragen, habe man den Tierbestand um ein Drittel reduziert. Zahlreiche Vögel etwa habe ein Züchter aus Frohburg übernommen; die beiden Uhus wechselten demnächst nach Hessen, so Muhl. Ponys, Esel, Lamas, Thüringer Waldziegen, Kaninchen, ein paar Vögel zählten noch zum Bestand. Für die Waschbärin eine neue Heimat zu finden, sei problematisch. Aber auch daran arbeite man. Um einer Auflage der Stadt zu genügen, habe man die alte Heu-Scheune entrümpelt, um den Schrottcontainer dort zu parken. Der alte Imbiss wurde abgerissen.

„Wenn ich mit vielen Leuten spreche, merke ich: Es wird positiv über unseren Tierpark gesprochen. Schön wäre es, wenn sich diese Zustimmung deutlicher in praktischer Unterstützung ausdrückte“, meint Mitstreiter Claus Wiebers. Dass die Stadt jetzt viel Geld in den Spielplatz im oberen Stadtpark investiere, werde ebenso positiv wahrgenommen. Das geführte Füttern, für das der Verein beim Ideen-Wettbewerb der Leaderregion Land des Roten Porphyrs einen Preis erhielt, werde gut angenommen. Neu sei die aus Acht- bis 14-Jährigen gebildete Pony-Gruppe: Die striegele die Tiere nicht nur, sondern sorge auch für deren Bewegung.

Stadträte sehen Situation kritisch

Die Wahrnehmung der Vereinsarbeit im Geithainer Stadtrat war auf der Mai-Sitzung eine andere. Von einem „undenkbaren Zustand“ sprach Ludbert Schmuck (WVWV): „Wir dürfen das nicht schleifen lassen. Wir müssen handeln.“ Gabriele Sporbert (CDU) wünschte sich, dass sich all jene, die für den Tierpark plädierten, sich selbst stärker engagierten. Dass der Verein nicht genügend Helfer finde, nannte Lutz Hiller (Freie Wähler) unbegreiflich: Wenn man den Tierpark sichern wolle, müssten sich mehr Menschen einbringen, denen das am Herzen liege. Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) sagte, es sei „fünf vor zwölf“. Er sehe Verein und Tierpark noch nicht aus der Krise gekommen. „Die Vereinsführung ist in der Pflicht, mehr zu tun.“ Auch darüber werde man am 5. Juni zu sprechen haben.

Vorab, am 3. Juni, lädt der Tierparkverein ab 9 Uhr in den oberen Stadtpark ein. Dann soll Kindertag gefeiert werden.

Von Ekkehard Schulreich