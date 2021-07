Fast zweieinhalb Jahre sind seit dem Tod eines elfjährigen Mädchens nahe Langenleuba-Oberhain (Stadt Penig) vergangen. Am 29. Juli beginnt die Hauptverhandlung gegen den damals 21-jährigen Unfallfahrer am Amtsgericht Döbeln.

Am Unglücksort, einer Schulbushaltestelle an der ehemaligen Bundesstraße 175 nahe Langenleuba-Oberhain, sind damals Blumen und Plüschtiere zum Gedenken an das verunglückte und verstorbene Mädchen niedergelegt worden. Quelle: privat