Tod eines Elfjährigen: Staatsanwaltschaft schließt Ermittlungen ab

Bad Lausick

Für den Tod eines elfjährigen Jungen, der im September 2019 in der Ruine der Bad Lausicker Mühlenwerke verunglückte, wird niemand juristisch zur Verantwortung gezogen. Die konkreten Umstände des tödlichen Sturzes hätten sich nicht restlos klären lassen, so die Staatsanwaltschaft Leipzig gegenüber der LVZ. Zudem seien die zugegen gewesenen Kinder strafunmündig. Aus den Ermittlungen hätten sich auch keine strafrelevanten Versäumnisse des privaten Grundstückseigentümers oder der Kommune ergeben.

Während des Unglücks waren mehrere Kinder in der Ruine

Details zum Unfall, bei dem mehrere Kinder anwesend waren, veröffentliche man nicht: „Die anwesenden Kinder sind alle unter 14 Jahren gewesen, demnach besonders schutzwürdig und aufgrund ihres Alters ohnehin schuldunfähig“, erklärte Staatsanwältin Vanessa Fink.

Das Todesermittlungsverfahren wurde eingestellt. Fink: „Nach Abschluss der umfangreich geführten Ermittlungen ergaben sich keine gesicherten Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod des Jungen“, sagt Staatsanwältin Vanessa Fink. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung gegen eine konkrete Person habe man deswegen nicht eingeleitet. Die genauen Umstände des Absturzes in einem alten Getreidesilo habe man nicht zweifelsfrei aufklären können. Unabhängig davon, ob Sicherungspflichten verletzt wurden oder nicht – eine Schuld am Tod des Kindes kann weder Eigentümer, Polizei oder Kommune zugerechnet werden, so Fink.

Ermittler nehmen Mühle und Gelände unter die Lupe

Ob eine Verletzung von Verkehrssicherungspflichten vorlag, war durchaus Bestandteil der Ermittlungen. Der Tod des Jungen sei weder für den Grundstückseigentümer, für Mitarbeiter der Stadt oder Polizei vorhersehbar gewesen. „Polizeibeamten und zwei Staatsanwälte nahmen das gesamte Gelände in Augenschein, um sich selbst einen Eindruck von den Gegebenheiten zu verschaffen. Hierbei blieb ihnen die mangelhafte Gelände- und Gebäudesicherung, auf die auch schon einige Zeugen hingewiesen hatten, nicht verborgen“, so die Staatsanwältin. Das Unglück sei aber in einem der 20 Meter hohen Silotürme passiert. „Dieser Gebäudeteil war nur unter Überwindung mehrere Hindernisse begehbar und aufgrund der sichtbaren Löcher auf der Silo-Plattform erkennbar gefährlich. Dass sich in diesem schwer zugänglichen, offensichtlich gefahrträchtigen Bereich tatsächlich Kinder aufhalten würden, war vor dem hiesigen Vorfall nach dem Ergebnis der Ermittlungen nicht bekannt.“

Hoffen auf Reaktion aus dem sächsischen Petitionsausschuss

Dass das noch nicht das letzte Wort ist, hofft Cornelia Kuhlmann. Sie möchte, dass sich der Petitionsausschuss des sächsischen Landtages mit dem Bad Lausicker Unglück befasst. Unter dem unmittelbaren Eindruck des Geschehens hatte sie eine Online-Petition initiiert. Hauptforderung: das Mühlengelände endlich zu sichern. Insgesamt kamen 1478 Unterschriften zusammen. Mehr als 800 Menschen aus Bad Lausick und den Ortsteilen unterstützten das Anliegen namentlich. „Mein Ziel war es, allein in Bad Lausick 1000 Unterschriften zu erreichen. Das habe ich nicht geschafft“, sagt Kuhlmann. Außerordentlich positiv sei gewesen, dass Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) die Petition unterstützt habe.

Unmittelbar nach dem Unglück hatte Hultsch angeordnet, das private Mühlengelände, auf dem sich seit Jahren immer wieder nicht nur spielende Kinder aufhielten, konsequent gegen den Zutritt zu sichern. Auf Kosten der Kommune setzte er zudem für mehr als einen Monat einen Sicherheitsdienst ein, der das Umfeld bestreifte. „Im Zuge der Hilfeleistung wurden für erst genannte Arbeiten keine Kosten in Rechnung gestellt. Hier gilt mein Dank an die Firmen“, der Bürgermeister. Die Rechnung über 3500 Euro für den engagierten Objektschutz habe man an den Eigentümer weitergereicht. „In der Hoffnung, in seinem Interesse gehandelt zu haben – und er diese auch begleichen wird“. Schließlich sei die Sicherung Aufgabe des Eigentümers, nicht der Stadt. Leider kam bislang keine „Kooperation mit dem Besitzer“ zustande. Man habe lediglich schriftlich kommuniziert.

Stadtverwaltung zieht Konsequenzen aus dem Unglück

Der Tod des Jungen habe über die Mühle hinaus zu Konsequenzen geführt, sagt Hultsch: „Unser Ordnungsamt hat an mehr als zwei Dutzend Gebäuden und Grundstücken Mängel festgestellt und Eigentümer angeschrieben.“ Die meisten hätten reagiert und Sicherungen veranlasst – sowohl in der Stadt als auch in den Ortsteilen. Um mehrere kümmere sich die Bauaufsicht des Landkreises.

Von Ekkehard Schulreich / thl