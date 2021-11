Tödlicher Lkw-Crash bei Frohburg: Unfallursache steht fest

Frohburg

Der schon am Unfalltag geäußerte Verdacht bestätigte sich: Ein geplatzter Reifen war die Ursache für den tragischen Frontal-Zusammenstoß zweier Lastzüge am 20. Oktober auf der ehemaligen Bundesstraße 95 südlich von Frohburg. Ein hölzernes Kreuz und viele Blumen erinnern an den Lkw-Fahrer, der hier auf tragische Weise sein Leben verlor.

Reifenplatzer bringt Lkw aus der Spur

„Der Hergang konnte mit den Ermittlungen des Unfalldienstes inzwischen rekonstruiert werden“, bestätigt Mariele Koeckeritz von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig auf LVZ-Nachfrage. Aufgrund eines plötzlichen Schadens an einem Vorderreifen geriet der mit Kies beladene Lkw beim Durchfahren einer langgezogenen Kurve eingangs des Waldgebietes Stöckigt auf die Gegenspur. Dort befand sich in diesem Augenblick ein Lkw, der auf der jetzt Staatsstraße 51 genannten Fahrbahn in Richtung Dolsenhain unterwegs war. Beide Fahrzeuge prallten frontal zusammen, kamen von der Straße ab und stürzten um. Der zweite Lkw fing sofort Feuer.

Ein Lkw ist die Böschung hinuntergestürzt und hat Feuer gefangen. Der andere ist auf der Fahrbahn umgekippt und hat den Fahrer unter sich begraben. Quelle: Feuerwehr Frohburg

Laster fängt sofort an zu brennen

Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, unterstützt von Ersthelfern, dessen eingeklemmten Fahrer aus der zerstörten, schon brennenden Kabine zu retten. Ein Rettungshubschrauber brachte den 37-Jährigen mit schweren Brandwunden in ein Krankenhaus. Er ist weiter in medizinischer Behandlung, aber am Leben, informiert die Polizei zwei Wochen später.

Für den Fahrer des anderen Lasters kam jede Hilfe zu spät. Der 31-Jährige wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Er konnte erst nach Eintreffen eines Krans geborgen werden.

An der Unfallstelle ist die Fahrbahn neu asphaltiert worden. Angrenzender Boden musste ausgetauscht werden. Quelle: Jens Paul Taubert

Einsatz geht Feuerwehrleuten nahe

Für die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehren Frohburg, Eschefeld und Kohren-Sahlis war dieser Einsatz der schwerste seit vielen Jahren. „Das hat niemanden von uns kaltgelassen. Das ging nahe, das hat man den Kameraden angemerkt, den jungen wie den älteren“, blickt der Frohburger Wehrleiter Lars Kupfer auf die dramatische Situation zurück. Man habe den Einsatz gemeinsam ausgewertet – „fachlich wie emotional. Die Leitstelle bot uns professionelle Hilfe an. Die haben wir aber nicht wahrgenommen, haben das so in Gesprächen geklärt“.

Dass der Lkw-Fahrer, den man habe retten können, am Leben sei, nennt Kupfer eine gute Nachricht auch für die Einsatzkräfte: „Wir hoffen sehr, dass er es schafft. Wir haben unsererseits das Menschenmögliche getan.“ Der Wehrleiter zollt nicht nur den Ehrenamtlichen Respekt, sondern auch den Arbeitgebern der Feuerwehrleute, die mit den Freistellungen vom Job dieses Engagement maßgeblich unterstützten.

Aufräumen und Reparatur dauern Tage

Die Staatstraße war für die Bergung der Wracks und die Beseitigung der weit verstreuten Fahrzeugtrümmer mehrere Tage voll gesperrt. Weil erhebliche Mengen Diesel ausgelaufen waren, wurde ein Austausch von Erdreich nötig. Zudem wurde ein Stück Fahrbahn, das von dem Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden war, neu asphaltiert. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 300 000 Euro.

Lesen Sie auch

Von es