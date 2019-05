Frohburg/Kohren-Sahlis

Der Töpfermarktbrunnen-Preis gehört seit Jahren schon zum Kohren-Sahliser Töpfermarkt: Der gleichnamige Verein, der das weit übers Kohrener Land hinaus bekannte Fest organisiert, bittet die teilnehmenden Töpfereien und Kunsthandwerker, an diesem Wettbewerb mit einem Exponat teilzunehmen.

Thematisch ging es 2019 um Ritter Artus – angelehnt an das Theaterstück der Grundschule. Die Stücke wurden am Fest-Sonnabend im Töpfermuseum gezeigt. Die Besucher konnten so über die Preisträger mit entscheiden.

Publikumspreis sicherte sich die DRK-Werkstatt Geithain

„Erstmals haben wir zwei 1. Preise vergeben“, sagt Vereinsvorsitzende Gundula Müller. Den Publikumspreis sicherte sich die DRK-Werkstatt Geithain, die sich seit Langem erfolgreich mit einem Stand am Töpfermarkt beteiligt. Preis eins für die Unternehmen ging nach Sachsen-Anhalt, an Birgit Bremer vom „Töpfergarten“. Zweitplatzierte wurde Grit Manske aus Chemnitz von „Ton in Ton“, Drittplatzierte das Kohrener Künstler-Paar Ziegler.

Gundula Müller und das Organisatoren-Team des gut besuchten Marktes freuen sich über die Unterstützung durch das Töpfermuseum. Der Preis soll das keramische Können der teilnehmenden Werkstätten und Künstler würdigen – und motivieren, im kommenden Jahr erneut nach Kohren-Sahlis zu kommen, zur dann 28. Auflage des Töpfermarktes.

Von es