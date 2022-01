Töpfermuseum Kohren-Sahlis startet schwungvoll auf Engelsflügeln

Frohburg/Kohren-Sahlis

Wenn das Töpfermuseum Kohren-Sahlis am 1. Februar wieder öffnet, haben daran „Himmlische Heerscharen“ keinen Anteil. Doch gerade sie wollen Lust machen, dem traditionsreichen kleinen Haus nach der Winter- und Corona-Pause einen Besuch abzustatten. Die Hofmann’sche Sammlung am Markt folgt am 1. Mai. Das erste Konzert im Schwind-Saal in Rüdigsdorf ist für den 7. Mai vorgesehen.

Auf die Engel folgt Jürgen Raiber mit Irdenem

Dass Engel in vielfältiger Form – gemalt und als Plastik, in Büchern gespiegelt und als Glücksbringer – das Obergeschoss des Töpfermuseums bevölkern, ist dem Leipziger Sammler und Buchkunst-Freund Wieland Zumpe zu verdanken. Nach seiner Sonderschau „Liebe Leser!“ im vergangenen Jahr und der Ausstellung mit geschwämmelter Keramik 2019 griff er noch einmal tief in seinen Fundus, um sich Engeln aus vielerlei Blickwinkel zu nähern. Die Schau ist bis zum 15. März zu sehen.

Die Engelausstellung im Töpfermuseum Kohren-Sahlis zeigt unter anderem einen Engel aus Tirol (l.) und einen aus Peru (r.). Quelle: Jens Paul Taubert

Danach wird umgestaltet, denn der Mölbiser Künstler Jürgen Raiber folgt dann mit modellierten Arbeiten unter der Überschrift „In gutem Ton“. Wann diese neue, über den Sommer reichende Sonderschau eröffnet wird, steht noch nicht exakt fest, sagt Museumsleiterin Corinne Schulze. „Wir gehen von Ende März/Anfang April aus. Aber erst muss auch sicher sein, dass wir wieder normal öffnen können.“

Erinnerung an die Kohrener Heimatbühne

Einen ganz anderen Ton anschlagen will die Hofmann’sche Sammlung. In der Reihe „Aus Rudels Schubladen“ geht es um die Heimatbühne Kohren, die 1923 gegründet wurde und damit auf ein Jubiläum zugeht. Einer der Gründer war Rudolf „Rudel“ Hofmann, ein umtriebiger Geist und ein Kohrener Original.

Die Heimatbühne wollte nicht nur Vergnügen bereiten. Ihre Erträge kamen bedürftigen Menschen im Ort zugute. Zwischen 1934 und dem Kriegsende musste sie pausieren. Danach fand sich das Ensemble als „Heimatbühne Kohren-Sahlis“ neu zusammen. Die Ziele nun: „Volksbildung, Jugendpflege und Hebung des Sinns für heimatliche Belange“.

„Die Heimatbühne war die erste, die erfolgreich Freilichtaufführungen im Kreis Geithain zur Aufführung brachte“, sagt Corinne Schulze. „Am meisten und sehr erfolgreich wurde ,Charlys Tante‘ aufgeführt.“ 1953 zog sich Rudolf Hofmann als Spielleiter zurück. Die Heimatbühne existierte danach noch einige Jahre. „Im Museum gibt es viele Fotos, Programme, Plakate und auch Kostüme, die von der Arbeit der Heimatbühne zeugen. Die zeigen wir in unserer Sonderschau.“

Konzerte laden in den Schwind-Saal ein

Corona-bedingt fielen 2021 die Schwind-Saal-Konzerte im Mai und Juni aus; eines davon wurde nachgeholt. Die Veranstaltungen im Sommer wurden zwar planmäßig durchgeführt. „Die Resonanz war gut, aber wir konnten statt der üblichen 100 Besucher maximal 70 einlassen“, so die Museumsleiterin.

Das Programm für 2022 stehe. Nun werde gehofft, es ohne größere Abstriche umsetzen zu können. Neu sei ein Kinderkonzert: „Bei den Konzerten, die wir für unsere Grundschule organisieren, haben wir das große Interesse gespürt. Deshalb wollen wir mal etwas für die gesamte Familie anbieten.“

Das sind die geplanten Konzerttermine: 7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 23. Juli, 10. September, Beginn immer 17 Uhr. Kinderkonzert zum Ferienbeginn am 17. Juli, 15 Uhr.

Öffnungszeiten des Töpfermuseums ab 1. Februar: Dienstag bis Freitag, 10 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, Sonnabend, Sonntag, 13 bis 16 Uhr. Es gelten 2 G und FFP-2-Masken-Pflicht.

Porzellan-Bemalen als Winterferien-Angebot auf Anmeldung und nur familienweise: Telefon 034344/6 15 47.

Von Ekkehard Schulreich