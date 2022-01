Tourismusverein Borna und Kohrener Land hat Vorstand neu gewählt

Frohburg/Borna

Der Tourismusverein Borna und Kohrener Land wird weiter von Karsten Richter geführt. Nach der Neuwahl des Vorstandes entschied das Gremium, Richter, der seit Anfang Dezember Bürgermeister (CDU) von Frohburg ist, erneut diese ehrenamtliche Funktion zu übertragen – als Privatperson. Als Stellvertreter ist Torsten Wünsche (Terpitz) tätig.

Im neu gewählten Vorstand arbeiten zudem Lisa Bachmann (Druckhaus Borna), Karin Günther (Verein Kohlebahnen Meuselwitz), Grit Kuhnitzsch (Balancehaus Kohren-Sahlis) sowie Thomas Lang (Geithain, Privatperson), Simone Luedtke (Oberbürgermeisterin der Stadt Borna, Die Linke), Thomas Lungwitz (Hotel Drei Rosen, Borna) und Peter Ruf (Töpferei Arnold, Kohren-Sahlis) mit. Die Wahl hat wegen der Corona-Pandemie online stattgefunden.

Der alte und neue Vorsitzende Karsten Richter am Töpferbrunnen in Kohren-Sahlis. Quelle: Jens Paul Taubert

Veränderungen stehen auch an in der Geschäftsstelle des Vereins, in der Touristinformation am Bornaer Markt. Regina Küttner, vormals Heinze, die den Verein seit seiner Gründung als Fremdenverkehrsverband Kohrener Land vor mehr als drei Jahrzehnten prägte und leitete, wechselt in den Ruhestand. An ihre Stelle tritt Nicole Preißner aus dem Frohburger Ortsteil Benndorf. Die 44-Jährige, die das Schloss-Café Frohburg betrieb, arbeitet sich seit Dezember ein. Küttner verabschiedet sich Ende Februar, sie will dem Verein aber als privates Mitglied die Treue halten.

Das Logo des Tourismusvereins Borna und Kohrener Land. Quelle: Tourismusverein

Von Ekkehard Schulreich