Tourismusverein Borna und Kohrener Land will sich bis Mitte 2021 neu aufstellen

Dass der Tourismusverein Borna und Kohrener Land eine Zukunft haben kann, davon zeigt sich der Vorstand des Vereins überzeugt. Bis Juni 2021 müsse es gelingen, Nägel mit Köpfen zu machen, sagt der Vorsitzende Karsten Richter nach der Sitzung des Gremiums Mitte der Woche. „Wir sind kein Dienstleistungs-Unternehmen, sondern als Verein eine Interessengemeinschaft“ – das habe das Gros der Mitglieder begriffen und sei bereit, sich in die seit Monaten diskutierte Neuausrichtung und Konsolidierung des Vereins einzubringen. Dass mit Geithain eine der drei Kommunen – und der tragenden Finanziers – zum Jahresende ausscheidet, bringe den Verein nicht in Existenznot.

Richter : Es braucht Ansprechpartner vor Ort

„Wo steht das Telefon für unsere Besucher, wenn es den Verein nicht mehr gibt? Diese Frage hat bisher keiner schlüssig beantwortet – und schon gar keiner der Kritiker“, sagt Karsten Richter. Bisher läutet dieses Telefon in der Tourismus-Information auf dem Bornaer Markt. Hier befindet sich die Geschäftsstelle des mehr als 100 Mitglieder zählenden Vereins. Hier konzentrieren sich die Aktivitäten, die weit in das Kohrener Land hinein wirken sollen. „Ich glaube, dass mancher das ursprüngliche Ziel, den Tourismus hier gemeinsam zu entwickeln und zu vermarkten, ein bisschen aus dem Auge verloren hatte“, so Richter. Inzwischen aber hätten viele klar gestellt, „dass wir diese Vereinsstruktur brauchen“ – als bodenständige Ergänzung zum überregionalen Tourismus-Marketing etwa des Vereins Leipziger Neuseenland und der DMO Leipzig Region. Er sehe deshalb Chancen, den Verein bis zum Sommer 2021 zukunftsfähig zu machen.

Vorstand will im Gespräch bleiben – auch mit Geithain

Bis Weihnachten will der Vorstand intensive Gespräche führen mit den Kommunen, explizit auch Geithain, mit dem Landkreis, mit überregionalen Partnern und Tourismus-Experten. Auf einem Workshop am 27. Januar soll es fest gezurrt werden: was die Mitglieder wollen und was sie selbst dazu beitragen. Richter ist erleichtert, dass der Frohburger Stadtrat – anders als der Geithainer – beschloss, dass die Stadt zumindest 2021 im Tourismusverein als Vollmitglied bleibt; der Vorstoß von Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) hin zu einer nur noch fördernden Mitgliedschaft hatte er abgelehnt. „Das gibt uns die nötige Zeit, die Dinge zu klären“, so Richter. Selbst ohne Geithain „können wir unsere Arbeit 2021 auf jeden Fall aufrecht erhalten“. Schade sei die Entscheidung dennoch.

Leader 2021/22: Es gibt Geld

Hinsichtlich der Leaderförderung in der Region Land des Roten Porphyrs könnte der Rückzug Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) auf die Füße fallen, sagt Karsten Richter: Fördermittel bekomme nur, wer Mitglied im Verein sei. „Wir haben aus Dresden das klare Signal, dass es in der Zwischenphase 2021/22 nochmal neues Geld gibt.“

Geithain soll seinen Kurs korrigieren

„Man muss sich zu Region bekennen“, sagt Regionalmanagerin Jana Uhlmann an die Adresse Geithains. Rudolph möge mit dem Stadtrat diskutieren, entweder fördernd im Tourismusverein Borna und Kohrener Land mitzuwirken oder Mitglied im Heimat- und Verkehrsverein Rochlitzer Muldental zu werden. Stehe Geithain gänzlich abseits, müsse die Mitgliederversammlung der Leaderregion Anfang 2021 über die Konsequenzen entscheiden: eine nur auf private Investoren beschränkte Förderung oder überhaupt keine mehr.

Von Ekkehard Schulreich