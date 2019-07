Ein Kommentar von Ekkehard Schulreich

Von Leuchttürmen spricht die Politik so gern selbst in küstenfernen Regionen. Das Kohrener Land hat einen Leuchtturm nicht nötig. Es hat einen Bergfried, den 33 Meter hohen trutzigen Turm der Gnandsteiner Burg. (Die Kohrener mögen es verzeihen, dass ich die beiden Bergfriede ihrer Burgruine unterschlage.)

Die Gnandsteiner Burg ist nicht erst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern schon ab Anfang des 20. Jahrhunderts der Dreh- und Angelpunkt einer Ausflugsregion, vorzugsweise der Leipziger. Trotz Steuermillionen-Investitionen in die historische Substanz und – vor allem! – ungeachtet der Ideenfülle und des Wagemuts zahlreicher kleiner, privater Anbieter in Freizeitofferten, Beherbergung, Gastronomie ist es in den vergangenen Jahren ruhiger geworden im Kohrener Land, in Gnandstein namentlich: zu ruhig.

Höchste Zeit also war es, vor prominentem Personal wie dem sächsischen Finanzminister mal den Finger in die Wunde zu legen und darüber zu sprechen – in Ansätzen wenigstens –, was außer Geld noch nötig ist. Erhellend dabei die Klarstellung von Gerald Lehne, dem stellvertretenden Landrat, der mit Blick auf Sachsens Tourismusstrategie anmerkte: Als Tourist zähle, wer von außerhalb komme, aus Nicht-Sachsen also. Sich um das Marketing für die Naherholung zu kümmern – sehr wichtig für das Kohrener Land! –, seien andere in der Verantwortung, diejenigen vor Ort.

Dem Tourismusverein Borna und Kohrener Land sollte das Auftrieb geben. Seine Basisarbeit ist demnach keinesfalls entbehrlich, sofern die Basis selbst geneigt ist, diese Anstrengungen weiter zu unterstützen und sie möglichst noch zu intensivieren.

e.schulreich@lvz.de