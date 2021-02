Touristen-Info in Bad Lausick: Plan wird präzisiert

Bad Lausick

Der Umbau der alten Fleischerei am Bad Lausicker Markt zur neuen Kur- und Touristen-Information verzögert sich: Zwar liegt seit Herbst vergangenen Jahres die Baugenehmigung vor, um das denkmalgeschützte Bürgerhaus direkt gegenüber des Rathauses herzurichten. Um Fördermittel zu erhalten, ohne die das geschätzt 2,1 Millionen Euro netto teure Vorhaben nicht umsetzbar ist, muss die Kur GmbH die Antragsunterlagen präzisieren.

Im Frühsommer soll ausgeschrieben werden

„Mit Bauen beginnen wollten wir im Frühjahr. Nun wird es wohl Herbst, aber das ist keine Katastrophe. Wir sind froh, dass überhaupt eine Förderung in Aussicht steht für dieses große Projekt“, sagt Henry Heibutzki, einer der beiden Geschäftsführer des kommunalen Unternehmens. Mit der Landesdirektion Sachsen, die die Fördermittel ausreicht, stehe man in engem Kontakt und lege die überarbeiteten Dokumente noch im Februar vor. Man sei guter Hoffnung, bis zum Frühsommer den positiven Bescheid zu haben. Dann könne man ausschreiben – und loslegen.

WC und Veranstaltungsräume werden mit untergebracht

Woran sich die Landesbehörde stört, ist die Bezeichnung des Vorhabens: Kur- und Tourist-Information. Zu Recht. Denn genau genommen will man in Bad Lausick mehr schaffen, nämlich auch eine dringend benötigte öffentliche Toilette und Räume für Veranstaltungen im Rahmen des Kurbetriebs. „Dafür gibt es unbedingt Bedarf, und zum anderen bietet die Gebäudehülle des denkmalgeschützten Hauses samt Nebengebäuden die Möglichkeiten dafür“, sagt Heibutzki. Es liege auf der Hand, dass man das Volumen, das das Haus biete, auch ausnutze. Neben der eigentlichen Information für Kurgäste und andere Besucher der Stadt, seit den neunziger Jahren in einem unmittelbar benachbarten, deutlich kleineren Gebäude untergebracht, entstehen ein Archiv, Lager, Technik-Räume und Nebengelasse.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht zuletzt beseitigt die Kur GmbH einen städtebaulichen Missstand, indem sie die unansehnliche Fleischerei einer neuen und öffentlichen Nutzung zuführt. Zugleich bewahrt sie ein markantes Bürgerhaus vor dem endgültigen Verfall. Die jetzt genutzte Immobilie wird dringend benötigt für andere kommunale Zwecke: Die Stadtbibliothek, bisher im Kurhaus und ab 1. März vorübergehend in der Markt-Passage untergebracht, soll hier endlich ein eigenes und angemessenes Domizil finden.

Von Ekkehard Schulreich