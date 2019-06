Frohburg

Zwei Bauvorhaben hat das Kirchspiel Frohburg demnächst zu stemmen: Die Sanierung des Pfarrhauses in Frohburg geht einher mit der von der Landeskirche veranlassten Strukturreform. Das neue, 18 Kirchtürme und 3500 Gemeindemitglieder umfassende Kirchspiel, das ab 2021 wirksam wird, hat seinen Sitz in Frohburg. Bereits fortgeschritten sind die Bauarbeiten auf dem Neuen Friedhof, die die Trauerhalle und den Hauptweg betreffen.

Von außen wurde die Friedhofskapelle bereits saniert. Kürzlich wurde das Kreuz auf dem Giebel, das seit Jahrzehnten fehlte, durch ein Duplikat ersetzt. Quelle: Jens Paul Taubert

Entwurf des Vertrags für neues Kirchspiel fertig

„Der Entwurf des Vertrages über das neue Kirchspiel hat der Lenkungsausschuss fertig gestellt. Er wird jetzt in den Kirchenvorständen diskutiert“, sagt Pfarrer Hendrik Pröhl, der erst im Frühjahr aus dem Vogtland nach Frohburg kam. Einen verbindlichen Namen habe das neue Gebilde noch nicht; der Vorschlag lautet Evangelisch-Lutherisches Kirchspiel Kohrener Land – Wyhratal.

Das Frohburger Pfarrhaus neben der Michaeliskirche werde dann als Verwaltungszentrale benötigt, die leer stehende Wohnung für einen Pfarrer. „Die Dinge sollen künftig professionell und an einer Stelle konzentriert erledigt werden, damit vor Ort unterstützt gut weitergearbeitet werden kann“, sagt Pröhl mit Blick auf die Strukturveränderungen, denen durchaus Chancen innewohnten; man müsse die Potenziale gemeinsam heben.

Blick auf das Bleiglasfenster in der Südseite der Kapelle: Das Innere des Raumes wird jetzt denkmalgerecht saniert. Quelle: Jens Paul Taubert

Frohburger Pfarre wird saniert

Um die Pfarre sanieren zu können, setzt man auf Fördermittel aus der Leader-Region Land des Roten Porphyrs. Der Antrag wurde vor wenigen Tagen gestellt. Pröhl hofft, ab 2020 bauen zu können. „Ich selbst werde in Gnandstein wohnen bleiben. Mittelfristig zieht dann ein anderer Pfarrer in Frohburg ein.“ Drei statt der heutigen vier Stellen sind vorgesehen; das Wechseln von Berufskollegen in den Ruhestand erleichtere diese Anpassung.

Das Pfarrhaus soll energetisch saniert werden. Dabei soll das Fachwerk, das das Gebäude prägt, erhalten und sichtbar bleiben. Investiert wird ebenso in den Brandschutz und in einen barrierefreien Zugang, der von der Hofseite her geschaffen werden soll.

Ausmalung der Trauerhalle in Frohburg wird erneuert

Das denkmalgeschützte Ensemble des Neuen Frohburger Friedhofs, an der Wende zum 20. Jahrhundert planvoll angelegt, wird seit Jahren schon Stück für Stück saniert. Dach und Fassade des 1900 vom Leipziger Architekten Julius Zeißig im Stil des Historismus errichteten Trauerhallen- und Kapellen-Baus wurden bereits erneuert. Jetzt konzentrieren sich die Arbeiten auf das Innere. „Die Ausmalung wird neu aufgetragen.

Da kommen die kräftigen Farben der Entstehungszeit zum Einsatz“, sagt Pröhl. Das dunkle Grün und eine beige Quaderung entsprechen dem Originalzustand, bestätigt Bauleiter Uwe Krauße. Gestalterische Veränderungen vergangener Jahrzehnte würden getilgt. Kürzlich erst zurückgekehrt ist das Porphyrkreuz auf der Kapelle, das auf alten Fotografien zu sehen, längst aber verschollen war.

„Wenn alles fertig ist, sind wir ein ganzes Stück vorangekommen“, sagt Friedhofsverwalter Matthias Heinke - und meint auch die Neugestaltung des alleegesäumten Hauptweges. Er erhält eine Entwässerung und Pflaster, so dass Ausspülungen wie die nach den jüngsten Gewittergüssen der Vergangenheit angehören sollen. Summa summarum 380.000 Euro werden in die Sanierung investiert, neben Fördermitteln vor allem Friedhofsgelder.

Von Ekkehard Schulreich