Trockenheit: Dem Landkreis Leipzig droht das dritte Dürrejahr in Folge

Schon seit Wochen studiert Elke Zehrfeld besorgt die Wetterkarten. Die Geschäftsführerin des Regionalbauernverbands Muldental hofft – wie die meisten Landwirte im Landkreis Leipzig auch – verzweifelt auf Regen. Doch der will sich einfach nicht einstellen. „Hier bei uns hatten wir die letzten nennenswerten Niederschläge Ende Februar, Anfang März“, erklärt sie. In anderen Teilen Sachsens sieht es kaum besser aus – laut dem Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung hat sich besonders der Osten auf der animierten Deutschlandkarte innerhalb der letzten 14 Tage alarmierend dunkelrot verfärbt. Der Sächsische Bauernverband warnte deshalb bereits in der letzten Woche: dem Freistaat könnte das dritte trockene Jahr in Folge bevor stehen.

Trockenheit und Spätfrost schaden Feldfrüchten

Elke Zehrfeld dagegen hofft noch. Auch, weil sie über die Folgen für die Landwirte in ihrem Verband kaum nachdenken mag: „Noch so ein Jahr wie 2018 und 2019 überstehen viele Betriebe nicht – das ist existenzbedrohend“, macht sie deutlich. Schließlich sei der Boden mittlerweile schon vorbelastet, der Grundwasserspiegel durch die beständige Hitze der letzten Jahre erheblich abgesunken. „Eigentlich brauchen wir eine langanhaltende und flächendeckende Regenperiode – und das zu einer Zeit, die für unsere Saat auch günstig ist.“

„Gerade im April braucht es eigentlich Wasser, Wasser, Wasser“, sagt auch Yvonne Kern, ihrerseits Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands Borna. „Es ist selbstverständlich nicht förderlich Kartoffeln, Mais und Rüben jetzt in trockene Böden zu legen“. Immerhin, für diese Woche seien Niederschläge angekündigt. Aber ob ein Guss die lange Trockenheit ausgleichen kann? „Ich habe keine Glaskugel“, sagt Kern, bezweifelt aber, dass es in diesem Jahr auf gute Ernteerträge hinauslaufen wird. Der regen- und vor allem schneearme Winter habe sein Übriges dazu getan. Erschwerend seien dann mit nächtlichen Temperaturstürzen bis auf minus fünf Grad der Spätfrost hinzugekommen.

Traktoren mit Bodenbearbeitungsgeräten im Schlepptau wirbeln auf den Feldern, wie hier in Grimma, derzeit ganz schön viel Staub auf. Quelle: Frank Schmidt

Futtermittel knapp – Situation schlimmer als 2018

Schon jetzt hätten einige Kulturen Schaden genommen. „Man sieht das beim Raps und auch einigen Getreidearten“, sagt Elke Zehrfeld. Vom ersten – eigentlich so wichtigen – Schnitt des Grünlands erhoffen sich die Bauern der Region nicht mehr viel. „Wir sprechen hier von Futtermitteln, etwa Heu. Und wenn wir das tun, geht es auch immer um die Tiere“, sagt Yvonne Kern. Sie hält es für denkbar, dass im Falle einer anhaltenden Dürre mit weiterhin schlechten Erträgen einige Landwirte ihre Tierbestände reduzieren. Die Denkweise sei nachvollziehbar: Lieber wenige, gut versorgte Tiere, als viele Tiere mit wenig Futter.

Landwirt Heilmann : Die schlimmste Trockenheit , die ich je erlebt habe

Auch der Betrieb von Jürgen Wick, Geschäftsführer der Agrarproduktion Leipnitz in Grimma, könnte bald an diesem Punkt stehen. Bisher habe er genug Vorräte für seine Mutterkühe vorhalten können, so Wick. Aber die Situation heute sei dramatischer als im Jahr 2018: „Damals kamen wir aus einem feuchten Winter, da hat das Futter erst im August, September gefehlt. Dieses Jahr erkennen wir jetzt schon Trockenschäden“, sagt der Landwirt. Selbst Laien könnten das an den fleckigen Stein- und Sandkuppen auf den Feldern erkennen. „Wenn das so weitergeht keimen unsere Sommerkulturen gar nicht erst aus“.

Trocken, trockener, April 2020 Dieser April könnte als einer der trockensten Aprilmonate seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881 in die deutsche Wettergeschichte eingehen. „Bis zum 27. April hat es in fast ganz Deutschland keine oder nur geringe Niederschläge gegeben“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Damit habe es bereits seit Mitte März eine anhaltende Trockenheitsperiode gegeben. Da die Prognose für die letzten Apriltage von Niederschlägen ausgeht, könnte der Monat zwar feucht enden und das endgültige Ergebnis der rund 2000 Messstationen noch etwas anders ausfallen als die vorläufige Bilanz, die an diesem Mittwoch vorgestellt wird. „Aber die Trockenheit wird sicherlich das herausragendste Merkmal des Monats sein“, sagte der Sprecher. Insgesamt seien die letzten zwölf Aprilmonate in Folge zu trocken gewesen.

Hans-Uwe Heilmann, Vorstand der Genossenschaft Agrarprodukte Kitzen wird noch deutlicher: „Das ist die schlimmste Trockenheit, die ich je erlebt habe. Und ich habe 1974 angefangen“. Den ersten Schnitt Futterroggen habe er extra eine Woche länger stehen lassen sowie mehr Futterfläche eingeplant, um die fehlenden Reserven der letzten Jahre auszugleichen. „Aber wenn die Niederschläge ausbleiben, wird uns das auch nicht viel nützen“, sagt er. Von Januar bis April seien 106 Millimeter runtergekommen – im April so gut wie nichts. 1600 Rinder, 2300 Mastschweine und 400 Sauen versorgt die Genossenschaft. Heilmann überlegt jetzt schon, wie und ob er sie über den Winter bringen kann.

Versicherung gegen Naturgewalten soll Schaden begrenzen

Elke Zehrfeld wünscht sich deshalb von Bund und Ländern mehr Unterstützung für die regionale Landwirtschaft. „Es muss ein nachhaltiges Risikomanagement für solche Situationen geben“, so Zehrfeld. Etwa in Form von Mehrgefahrenversicherungen, die gegen Frost-, Nässe-, aber auch Hitzeschäden absichern, wie es für Hagel bereits funktioniere.

Ansonsten werde 2020 unter Umständen katastrophal für die Bauern: „Dieses Jahr spitzt sich alles zu. Corona, der Fachkräftemangel, es steht die afrikanische Schweinepest vor der Tür – und dann noch die Folgen der Trockenheit“. Schon 2019 hätten sich viele Betriebe nur mit Verzicht auf Investitionen oder unter Rückgriff auf Privatvermögen über Wasser gehalten. Aber auf Dauer könne das nicht gut gehen. „Man muss das zu Ende denken: Ist ein Stall mal geschlossen wird er mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr geöffnet. Auch die Arbeitsplätze kommen nicht wieder“, sagt Zehrfeld.

Auch Yvonne Kern hofft auf unbürokratische Unterstützung durch die Politik – etwa durch die Freigabe von Grünflächen für die Fütterung. „So können wir uns selbst helfen“, sagt sie. Angst hat die Landwirtin bisher noch nicht, will sie auch nicht verbreiten. „Wir werden mit dem kämpfen, was wir haben und bauen auf alle Hilfen, die wir bekommen können.“

Von Hanna Gerwig