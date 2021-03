Trotz Impfstoff-Mangel: Impfzentrum Grimma startet wie geplant

Grimma

Pünktlich 7 Uhr fiel am Dienstag der Startschuss: Das Temporäre Impfzentrum in der Grimmaer Muldentalhalle nahm wie geplant seinen Betrieb auf. Für vorerst sechs Wochen verwandelt sich der Sport- und Kulturtempel zur wichtigen Adresse im Kampf gegen die Pandemie.

Nach dem am Montag verhängten Stopp für den Impfstoff Astrazeneca hing auch der Start der beiden Impfstrecken in Grimma für kurze Zeit am seidenen Faden. Als kurz nach halb vier die Nachricht vom Astra-Stopp an der Mulde einschlug, bedeutete das eine kurze, aber quälende Ungewissheit: Denn noch vorigen Freitag hatte das DRK kommuniziert, dass in Grimma nicht wie angekündigt Biontech, sondern Astrazeneca verimpft werde.

DRK gibt für Grimma kurzfristig Entwarnung

Auch Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger machte in den vergangenen Stunden ein Wechselbad der Gefühle durch: „Erst hieß es ja, dass Sachsen alle Erstimpfungen stoppt, davon wären auch wir betroffen gewesen. Dann plötzlich hieß es, nein doch nicht: Grimmaer Termine finden wie vereinbart statt.“ Während Sachsen alle anderen Pilotprojekte wie Busse und Hausarzt-Impfungen auf Eis legt, könne das Impfen in Grimma also stattfinden, versicherte Berger.

Mit der neu entstandenen Situation geriet der erste „Stichtag“ in Grimma sogar sachsenweit in den Fokus: „Denn Grimma ist das einzige Impfzentrum im Freistaat, in dem aktuell Erstimpfungen mit Biontech stattfinden, und zwar ausschließlich mit Biontech.“ Grimma komme damit ungewollt eine Sonderrolle zu. „Wir sind damit der einzige Standort in Sachsen, an dem derzeit überhaupt noch Erstimpfungen erfolgen. Das führt natürlich dazu, dass die Attraktivität für einen Impftermin in Grimma noch einmal gestiegen ist.“ Das Impfzentrum Plauen beispielsweise, das Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) in der Vorwoche neben Grimma ebenfalls besucht hatte, wurde vorerst stillgelegt. Hunderte fest vereinbarter Termine fielen ins Wasser. Im Impfzentrum Borna finden bis auf Weiteres nur bereits geplante Zweitimpfungen statt.

Impfwillige kommen aus ganz Sachsen

In Grimma kam am Eröffnungstag, für den bis 20 Uhr insgesamt 250 Impfungen vorgesehen waren, der überwiegende Teil der Impfwilligen aus ganz Sachsen. „In den ersten drei Stunden wurden rund 70 Personen geimpft – auch aus Leipzig, Dresden und Chemnitz“, berichtete Natalie Rieche. Die Mitarbeiterin der Grimmaer Stadtverwaltung schlüpft in den nächsten Wochen wie andere Kollegen auch in die Rolle einer Impfhostess. „Wer ankommt, wird von uns in Empfang genommen und wir überprüfen, ob die Besucher alle Unterlagen dabei haben und helfen noch beim Ausfüllen.“ Erst bei Vollständigkeit werden die Impflinge zum Check-In des DRK geschickt. Acht Rathaus-Mitarbeiter, unter anderem aus der geschlossenen Schwimmhalle, und etwa 20 ehrenamtliche Freiwillige aus Grimma stehen dem DRK-Team und Bundeswehrsoldaten zur Seite.

Leipzigerin wäre für einen Impftermin auch bis nach Dresden gefahren

Ines Klose aus Leipzig begleitete am Vormittag ihren schwer kranken, 71-jährigen Mann Klaus Rückborn, der zur Risikogruppe gehört, nach Grimma:„Wir sind sehr glücklich über den Termin“, erzählte die Leipzigerin, die als Ärztin in einem Krankenhaus arbeitet und deshalb bereits geimpft ist. Als sie in der LVZ las, dass in Grimma ein weiteres Impfzentrum öffnet, probierte sie es ein paar Mal über die Online-Anmeldung. „Irgendwann klappte es.“ Auch die zweite Impfung nach Ostern sei für das Impfzentrum Grimma bereits terminiert.

„Mein Mann ist sehr ängstlich und fürchtet sich vor einer Ansteckung, er ist kaum noch außer Haus gegangen“, freut sich Ines Klose nun über die Immunisierung ihres Gatten. Als Ärztin hatte sie bereits Kontakt zu Covid-19-Patienten und weiß aus eigener Erfahrung, wie schnell die Lage eskalieren kann. Die Leipzigerin wäre für einen Impftermin sogar bis nach Dresden oder Chemnitz gefahren. „Mir ist wichtig, dass mein Mann als Risikopatient geimpft wird.“ Das Impfzentrum in Grimma lobt sie. Der Parkplatz sei gleich daneben, man werde sofort in Empfang genommen. Auch in Borna, wo ihre Schwiegermutter am 17. März ihren zweiten Termin wahrnimmt, sei alles super organisiert.

80-jährige Grimmaerin kann endlich geimpft werden

Zu den Glücklichen, die am Dienstag dran kamen, gehörte auch eine 80-jährige Grimmaerin. Sie wurde von ihrer Tochter Sylvia Voigtländer aus Gera zum Impftermin begleitet: Die Thüringerin bemühte sich seit Januar um einen Impftermin für ihre Mutter. Erfolglos. Als sie erfuhr, dass in Grimma ein Impfzentrum eröffnet, „klemmten wir uns dahinter“. Relativ rasch klappte es mit der Online-Buchung. Nun gehörte die 80-Jährige zu den ersten, die in der Muldentalhalle ihren Piks erhielten - und das in der Heimatstadt.

Der Grimmaer OBM hofft inständig, dass in den nächsten Wochen noch viele weitere Grimmaer und Muldentaler folgen. „Ich freue mich über jeden, der geimpft ist“, so Berger, „aber wenn wir jetzt zu 99,9 Prozent ganz Sachsen in Grimma begrüßen, war das nicht das Ziel der Übung.“ Anliegen müsse vielmehr sein, alle über 80-Jährigen aus Grimma und der näheren Region zu immunisieren. Auch über Ostern ist das Zentrum geöffnet. Zwischen 7 und 20 Uhr sollen täglich rund 400 Impfungen erfolgen.

Ab wann wieder Termine für Grimma freigeschaltet werden, konnte Sachsens DRK-Sprecher Kai Kranich am Dienstag noch nicht sagen.

Hinweise zur Anfahrt Anreise ÖPNV: (Zug) Bahnhof Grimma, zu Fuß 15 Minuten, (Bus) Stadtbuslinie A von Nicolaiplatz beziehungsweise Oberen Bahnhof zur Haltestelle „Südstraße Eingang Gewerbegebiet“, ab da zwei Minuten Fußweg Anreise mit dem Auto: von Norden/Westen: Von der Autobahn A14 kommend, Umgehung Bundesstraße 107n, Leipziger Straße, Bahnhofstraße, vor dem Bahnübergang links in die Waldbardauer Straße einbiegen, 300 Meter nach der Kurve auf der linken Seite Von Süden: Großbardau, Lausicker Straße/Abzweig Bahnhofstraße, nach den Bahnschienen rechts in das Gewerbegebiet Grimma Süd, nach der Kurve geradeaus, 300 Meter links Von Osten: Über die Muldebrücke, Wurzener Straße stadteinwärts, rechts in die Friedrich-Oettler-Straße, dem Wallgraben folgend, in die Leipziger Straße, Bahnhofstraße, vor dem Bahnübergang in das Gewerbegebiet/Waldbardauer Straße, 300 Meter links Kostenfreie Parkplätze sind vorhanden

Von Simone Prenzel und Frank Prenzel