Trotz Quarantäne: Erzieher-Ausbildung in Bad Lausick geht weiter

Bad Lausick

Wer sich einen Einblick in die Erzieher-Ausbildung an der Evangelischen Schule für Sozialwesen „ Luise Höpfner“ in Bad Lausick verschaffen möchte, muss auf das Internet ausweichen: Corona-bedingt wurde der am 14. November geplante Tag der offenen Tür abgesagt. Der Unterricht und die so wichtigen Praktika in Horten und Jugendwohngruppen laufen indes möglichst normal. Wobei, sagt Schulleiterin Anke Pludra, von allen ein hohes Maß an Flexibilität gefordert werde. Nicht zuletzt, weil am Mittwoch – zum zweiten Mal seit dem Schulstart im September – eine gesamte Klasse samt dreier Lehrer für anderthalb Wochen in Quarantäne musste.

Anzeige

Praktika sind entscheidendes Element

„Die Praktika funktionieren gut. Unsere Schüler dürfen in die Einrichtungen. Darüber freuen sie sich“, sagt Anke Pludra. „Wir brauchen ja diese Praxis-Erfahrung, um die Erfahrungen in die weitere Ausbildung hier in Bad Lausick einfließen zu lassen.“ Während des Lockdowns im Frühjahr habe man den Lehrbetrieb über Wochen ins Internet verlegen müssen. Diese geballt vermittelte Theorie galt es danach, in die praktische Arbeit mit den Heranwachsenden zu überführen, so Pludra: „Unsere Schüler waren nach dem Sommer sehr dankbar, dass es wieder Lehrbetrieb von Angesicht zu Angesicht geben konnte.“

Bis in den Herbst hinein habe der „Regelbetrieb unter Maske“ bestens funktioniert. Dann habe wegen eines Corona-Falls eine Klasse in Quarantäne gehen müssen. Ein Szenario, das sich aktuell wiederholt. Weil immer auch Pädagogen betroffen seien, gehe das in einer so kleinen Bildungsstätte schnell an die Substanz: „Es lässt sich alles lösen, keine Frage. Aber der Organisationsaufwand ist groß.“

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach

Instrumental-Unterricht aus dem Küchen-Studio

Die Zeit über den Sommer habe man genutzt, um sich auf Zeiten erneuter Beschränkung vorzubereiten, sagt die Schulleiterin. Das komme jetzt zupass. „Wir sind digital gut aufgestellt. Instrumental-Unterricht etwa erteilt Christfried Vetter, so lange er nun zu Hause sein muss, per Zoom – mit der Gitarre aus seiner Prießnitzer Küche.“ Weil der Tag der offenen Tür nicht stattfinden kann, drehten Schüler ihrerseits Videoclips, die auf der Schul-Homepage hochgeladen werden. Unterrichts-Sequenzen, ein virtueller Rundgang durch das Haus und Interviews mit Lehrkräften sind ab sofort abrufbar. Wer sich mit dem Gedanken trage, im nächsten Jahr eine Ausbildung zum Erzieher oder zum Sozialassistenten aufzunehmen, könne außerdem jederzeit ein individuelles Gespräch vereinbaren, so Pludra: „Und sobald die nächste Lockerung kommt, laden wir gerne in unsere Schule ein.“

Erzieher finden umgehend den Berufseinstieg

Knapp 250 junge Frauen und Männer sind zurzeit an der Bildungseinrichtung eingeschrieben: zwei Klassen, die sich binnen drei Jahren zum staatlich geprüften Erzieher qualifizieren; zwei weitere, die Realschul-Absolventen in zwei Jahren auf eine weiterführende Ausbildung im Sozialbereich vorbereiten. Die Bewerbung für das Schuljahr 2021/22 läuft bereits. Vor einem Jahr waren alle verfügbaren Plätze kurz vor Weihnachten vergeben. Im vergangenen Sommer schlossen 27 Absolventen ihre Erzieher-Ausbildung ab. Sie fanden allesamt eine Stelle in ihrem Beruf. Die Schule wurde 1953 gegründet. Die Schüler kommen aus ganz Sachsen, aber auch aus Thüringen und Sachsen-Anhalt.

https://evs-bl.de/

Von Ekkehard Schulreich